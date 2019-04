Poliţiştii vor avea pistoale electrice, din iunie. Decizia prim ministrului italian Utilizarea pistoalelor electrice de catre fortele de politie, testata in 12 orase italiene incepand de anul trecut, va fi generalizata in toata tara in luna iunie, a anuntat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, citat de AFP. 'Incepand din iunie, pistolul electric va intra in vigoare', a declarat ministrul in cursul unei reuniuni a partidului sau, Liga (extrema dreapta). O experimentare a acestui tip de arma fusese lansata in septembrie la Milano, Napoli, Torino, Bologna, Florenta, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia, Brindisi si Genova, au precizat surse din minister.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

