Politistii vasluieni vor primi din nou bani pentru orele suplimentare

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne a anuntat ca orele suplimentare efectuaze de cadrele MAI ar putea fi platite, daca nu pot fi recomensate cu libere. Decizia vine pe fondul nemultumirii tot mai mari a sindicatelor din politie.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va ridica discutii in Parlament cu privire la orele suplimentare ale lucratorilor MAI. In loc sa fie compensate cu timp liber, Dragnea sustine ca acestea ar trebui sa fie platite.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va sustine in Parlament ca lucratorilor MAI sa li se plateasca orele suplimentare, nu sa fie compensate cu timp liber. "Am avut o discutie si cu doamna Carmen Dan si cu doamna Olguta Vasilescu si cu domnul Solomon de la Comisia de munca…

- Federatia Sindicatelor din ANP anunta ca, luni, 12 martie, peste o suta de lideri de sindicat vor merge la Guvern pentru a ii cere premierului solutionarea problemelor din penitenciare, mentionand ca rezultatele concrete promise de Executiv in urma cu 6 luni lipsesc. FSANP cere demiterea lui Toader.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca orele suplimentare inregistrate de personalul din cadrul MAI vor fi platite, neexistand posibilitatea ca acestea sa fie compensate cu zile libere. Motivul, spune Dragnea, il reprezinta deficitul de personal din cadrul institutiei."Orele suplimemtare se…

- Politistii locali au primit noi atributii in domeniul protectiei mediului. Acestia vor avea competente si de monitorizare a depozitelor de deseuri. Atributiile Politiei Locale in domeniul protectiei mediului vor include si monitorizarea depozitelor de deseuri, in scopul prevenirii declansarii unor incendii…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. "Declaratia unica" va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600.Astfel,…

- RETINUT…Politistii au retinut un tanar din comuna Puscasi, banuit de comiterea a trei infractiuni de furt din locuinte si dintr-un autoturism. Astfel, la data de 28 februarie, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Vaslui au probat activitatea infractionala a unui tanar de 18 de ani, din comuna…

- Cu toate ca inca analizeaza posibilitatea de a ataca ”revoluția fiscala” inceputa de Guvern, la Curtea Constituționala, Avocatul Poporului da vina pe sindicaliști ca nu i-au furnizat toate informațiile ”concrete” privind impactul și efectele transferului contribuțiilor la angajat, a menționat instituția,…

- In acest an, trei elevi de la LMK Vaslui vor fi recompensați cu bursa „Meritul Olimpic Internațional”, grație rezultatelor obținute la olimpiadele internaționale din 2017. Din anul școlar 2002-2003, elevii care au primit distincții la olimpiadele internaționale au dreptul la bursa de performanța „Meritul…

- Proiect: Cetatenii care refuza sa le legitimeze vor plati amenzi de trei ori mai mari Ministrul de Interne, Carmen Dan, a prezentat in ședința de Guvern de joi un proiect de lege care inasprește dur pedepsele pentru ultraj și tulburarea ordinii publice și da mana libera organelor insarcinate cu mentinerea…

- ULTIMA ORA… {ase barbati cu v=rste `ntre 30 si 36 ani, din comuna Motca, judetul Iasi, care au sustras bani din locuinta unei persoane din comuna Vetrisoaia, judetul Vaslui, au fost retinuti de politisti. Politistii huseni au probat activitatea infractionala a acestora, fiind acuzati de comiterea mai…

- Germania este de mai multe luni bune in poziție de șpagat. Și așa va ramane pana cand se va putea forma o majoritate. O majoritate nu se poate forma decat intre Stanga și Dreapta. Nu este deloc exclus ca jertfa pentru construcția unui Guvern stabil sa fie chiar capul cancelarului german. Ceea ce…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, prilej cu care si-a exprimat nemultumirea privind ultimele scandaluri referitoare la DNA. "Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al premierului Viorica Dancila, va susține joi o declarație de presa, dupa ședința de la Guvern. DC News va transmite, in format LIVE TEXT și VIDEO, cele mai importante declarații facute.

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al premierului Viorica Dancila, va susține joi o declarație de presa, dupa ședința de la Guvern. Este așteptata o decizie din partea premierului Dancila, dupa scandalul de la DNA.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, joi, la intoarcerea din Japonia,…

- BANI MAI PUTINI…Fluturasul de salariu a venit cu surprize pentru mare parte a politistilor din cadrul IPJ Vaslui. Chiar daca unii au beneficiat, luna aceasta, de majorari la salarii de 5 procente, totalul veniturilor realizate a fost diminuat dupa ce guvernantii au decis ca sporul de 40% pentru orele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor

- Scandalul plecarii din tara al fostei blonde de la Cotroceni, Elena Udrea, e departe de a se incheia. Jurnalistul care a anuntat ca Udrea ar fi plecat in Costa Rica revine cu alte informatii interesante. Sabin Orcan spune ca ''oricine poate fi localizat pe baza de pașaport, card, telefon. In cazul…

- Politistii vor putea interveni in cazurile de violenta domestica, daca este nevoie chiar si intrand cu forta in casa, si emite ordine de protectie cu aplicare imediata in cazul agresorilor. Acestia vor putea fi scosi pe loc din locuinta, le vor fi confiscate cheile si vor avea interdictia de a reveni…

- Mai multi conducatori auto sunt anchetati de politie, in urma unei incaierari care a avut loc aseara in cartierul 9 Mai din Targu Jiu. In altercatie au fost implicati si taximetristi. Scandalul s-a lasat cu masini avariate. Poliția a deschis doua dosare penale pentru distrugere dupa altercația respectiva.…

- Scandal de amploare, vineri noaptea spre sambata, in Aghireșu Fabrici. Mai mulți barbați s-au luat la bataie intr-un bar. Incaierarea a luat proporții, s-au imparțit pumni și picioare, iar mama unuia dintre cei implicați a fost ranita. Polițiștii ar fi ajuns tarziu la scandal și ar fi refuzat sa o audieze…

- Politistii si procurorii au descins joi dimineata la sase locuinte ce apartin unor indivizi care au fost implicati, in urma cu cateva zile, in scandalul din zona garii Oravita. Oamenii legii au anuntat ca actiunea s-a desfasurat in cadrul dosarului penal deschis in data de 12.01.2018 in care patru barbati…

- Sosirea premierului Japoniei, Shinzo Abe, se petrece pe un fond negru in politica romaneasca, aflata in totala degringolada. Scandalul din PSD și demisia premierului in preziua sosirii delegației japoneze, una din cele mai puternice economii ale lumii, are și consecințe diplomatice, dand loc la interpretari…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna incidentul petrecut recent in Ungaria si care avea in prim plan Ambasada Romaniei. "MAE lanseaza un apel catre autoritațile ungare de a asigura inviolabilitatea și integritatea localurilor misiunii Romaniei", se arata in punctul de vedere remis pentru STIRIPESURSE.…

- Acuzatii grave SCANDALOS… In comuna Zapodeni, daca dai “dreptul” sefului de post, poti sa faci ce te taie capul. Poti sa furi animale, sa-ti bati vecinii si chiar sa ucizi fara sa fii tras la raspundere. Sunt acuzatii deosebit de grave pe care satenii le aduc sefului de post din comuna, Cristian Neacsu.…

- CERCETARI…Evaziunea fiscala a ajuns din nou pe radarul celor de la Inspectoratul Judetean de Politie Vaslui. Acestia au verificat, ieri, peste 28 de agenti economici si peste 30 de autoturisme pentru prevenirea contrabandei. Acestia au sanctionat contraventional peste 40 de persoane si au confiscat…

- Doi tineri au fost retinuti seara trecuta, dupa ce au luat la bataie un agent de paza de la un local din Borascu. Este vorba despre un minor de doar 17 ani din comuna Slivilesti impreuna cu prietenul sau de 25 de ani din comuna Bolbosi care au ajuns seara trecuta in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva…

- Polițiștii bacauani vor actiona, suplimentar fața de dispozitivul curent, astfel incat cetațenii sa petreaca in siguranta de Boboteaza. Pentru desfasurarea, in liniste, a manifestarilor religioase prilejuite de sarbatorirea Botezului Domnului Iisus Hristos (Boboteaza), politisti rutieri și de ordine…

- Clipe de groaza pentru o tanara din Oradea care a fost batuta pentru ca a refuzat avansurile pe care i le-au facut doi barbați. Femeia, in varsta de 25 de ani, a ajuns la spital plina de vanatai și ar putea fi operata. La inceputul noului an, Alexandra trebuia sa inceapa noul serviciu in Olanda, insa…

- Politistii atrag inca o data atentia cu privire la respectarea legislatiei in domeniul silvic si solicita cetatenilor sa dea dovada de responsabilitate si spirit civic si sa sesizeze de indata politia atunci cand i-au la cunostinta despre acte ilicite in ceea ce priveste exploatarea, transportul, depozitarea…

- Revin in atentie materialele pirotehnice. Au aparut deja in piete la vanzatorii ambulanti si uneori se aud mici explozii si seara pe strazi, in pofida restrictiilor legale. Si, in acelasi timp, politia a reluat actiunea nationala de control „Foc de artificii”. In Vaslui, deja au fost date amenzi si…

- CADOURI… Elevii Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Negresti au fost vizitati de politistii vasluieni. Nu pentru ca au fost obraznici, ci dimpotriva. Copiii speciali ai acestei insitutii de invatamant au fost cuminiti tot anul, drept pentru care mesagerii lui Mos Craciun s-au gandit sa-i rasplateasca.…

- Comunicat FNSE „Univers”, pe Facebook: In urma negocierilor purtate in cadrul Comisiei Mixte Administratie-Sindicate din 19.12.2017, FNSE Univers, prin reprezentanții sindicali in comisie, arata ca s-a ținut de cuvant si a demonstrat inca o data, daca mai era cazul, respectul…

- ACTIUNE…Saptamana grea pentru politistii vasluieni a caror actiuni a dus la arestarea a noua infractori. Pe scurt, in aceasta perioada politistii vasluieni au intervenit la peste 330 de evenimente, o medie de 120 pe zi. Acestia au aplicat peste 750 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare totala…

- Avand in vedere faptul ca și in acest an una dintre prioritațile Poliției Romane este prevenirea delincvenței juvenile și a victimizarii minorilor, cadre ale Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui au organizat, pe parcursul ultimelor doua saptamani, mai multe intalniri cu elevi de gimnaziu și…

- Posturile pentru sistemul penitenciar se suplimenteaza cu 1000 de locuri, de la 15.041 la 16.041, potrivit unei hotarari de Guvern aprobata in ședința de astazi.Nevoia de suplimentare a posturilor este data de inregistrarea, la nivelul sistemului penitenciar, a numeroase ore suplimentare nerecuperate,…

- Monede antice, recuperate de polițiștii din Hunedoara. Polițiștii din Hunedoara au recuperat patru monede antice, susceptibil a face parte din patrimoniul cultural national, in urma cercetarilor intr-un dosar penal aflat in instrumentarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Astfel, in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla, la aceasta ora, la Penitenciarul Vaslui, unde discuta cu angajatii nemulțumiți de faptul ca nu li se platesc orele suplimentare și de lipsa de personal. Potrivit sindicatului, Penitenciarul Vaslui are cel mai mic raport personal operativ – detinuti din sistemul…

- Tenisul masculin romanesc se afla in criza acuta la nivelul seniorilor, dar sperantele mari vin de la tenismenii mici! Turneul "Orange Bowl", cel mai valoros din circuitul ITF al juniorilor, organizat in fiecare an in SUA, va avea un campion roman in acest an! Nini Dica si Nicholas Ionel s-au calificat…

- Criza de imunoglobulina continua si pune in pericol viata a mii de romani. Noile doze trimise in tara de Ministerul Sanatatii nu sunt suficiente, iar medicii spun ca nu rezolva problema pacientilor grav bolnavi.Dupa discutiile de la Guvern la care au participat si medici, rezultatele in criza…

- Peste 65% dintre angajati obisnuiesc sa lucreze peste program, de cele mai multe ori din cauza volumului ridicat de munca si a lipsei de personal, arataa datele unui studiu realizat in perioada iunie - august 2017 de compania de resurse umane MyHRLab. Alte motive pentru care angajaţii lucrează…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor cere interventia urgenta a ministrului Justitiei, dupa ce in care jumatate din angajatii Penitenciarului Vaslui refuza sa mai intre la serviciu, din cauza lipsei de personal si a orelor suplimentare neplatite.

- Guvernul a aprobat in ședința de joi o serie de masuri fiscal-bugetare prin aplicarea carora se asigura sustenabilitatea cheltuielilor publice și menținerea in anul 2018 a țintei de deficit bugetar sub 3% din PIB, conform reglementarilor europene (Tratatul de la Maastricht). Totodata, aplicarea acestor…

- De ce lucreaza romanii peste program 80% dintre angajații din tara noastra sunt de parere ca romanii lucreaza peste program. Volumul ridicat de munc dar si lipsa de personal sunt principalele motive invocate de catre acestia. 65% dintre angajați obișnuiesc sa lucreze peste programul…