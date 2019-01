Stiri pe aceeasi tema

- Politistii vasluieni au intocmit dosar penal pentru lovire si alte violente in cazul elevului injunghiat in urma unui conflict izbucnit la Liceul Tehnologic Puiesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, agresorul este un adolescent in varsta de 17 ani, din comuna…

- Un elev in varsta de 18 ani a fost injunghiat, luni, in curtea Liceului Tehnologic Puiesti, in timpul unei pauze, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Purtatorul de...

- Un tanar de 23 de ani a fost retinut de politisti pentru tentativa de omor dupa ce, in dimineata de Boboteaza, si-a injunghiat fratele mai mare, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)...

- Politistii au demarat o ancheta in cazul unui barbat in varsta de 42 de ani din localitatea Belcesti care a fost gasit mort in cursul noptii de marti spre miercuri, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, relateaza Agerpres.Potrivit reprezentantilor SMURD…

- O eleva de 16 ani de la o unitate de invatamant din Hateg, judetul Hunedoara, a ajuns la spital, marti, dupa ce a fost lovita de fratele unei colege. Anterior, victima a fost implicata intr-un conflict cu sora agresorului. Politistii au deschis dosar penal, in acest caz, informeaza news.roPotrivit…

- Profanatorii celor peste 50 de morminte din cimitirul de la Cap Pod Decebal din municipiul Satu Mare au fost prinsi de politisti, acestia fiind doi tineri de 16, respectiv 17 ani, informeaza marti, un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Satu Mare citat de Agerpres.ro. In cursul…

- Politistii au intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa pe numele soferului care conducea autocarul cu 70 de pasageri care s-a rasturnat luni dimineata pe DN 7, intre localitatile Tatarasti si Gothatea, accidentul soldandu-se cu moartea unei femei si 32 de persoane…

