Poliţiştii SUPRAPONDERALI au primit ultimatum: şase luni la dispoziţie pentru a slăbi Nu ne trebuie un ofiter de politie supraponderal. Cum poate acesta prinde un infractor?", a declarat seful statului. „Le dam un termen limita (politistilor suprapnderali – n.r.): intre trei si sase luni. Au acest timp la dispozitie ca sa piarda din greutate", a adaugat Savkat Mirzioiev. Presedintele nu a precizat ce masura le va fi aplicata politistilor care nu se vor incadra intr-o greutate optima. In 2018, liderul de la Taskent si-a exprimat ingrijorarea legata de „viata sedentara" a ofiterilor de politie din Uzbekistan si de regimul lor alimentar nesanatos. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

