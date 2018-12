Politistii sunt ingrijorati de inghetarea salariilor bugetarilor si ameninta cu proteste

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul polițiștilor „Europol” anunța, printr-un comunicat de presa, ca va declanșa ample acțiuni de protest, pe termen nelimitat, in cazul inghețarii salariilor. Anunțul vine la scurt timp dupa apariția unui proiect de ordonanța de urgența, inca neasumat de Guvern, in care sunt inghețate o serie…

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor transmite printr-un comunicat de presa ca Guvernul Dancila pregatește un proiect de OUG pentru inghețarea salariilor bugetarilor in 2019.Citește și: Guvernul Dancila, OUG-BOMBA: Salariile bugetarilor, INGHEȚATE in 2019…

- In ședința de Guvern de vineri ar urma sa fie aprobat un proiect de Ordonanța prin care salariile bugetarilor vor fi inghețate de anul viitor, potrivit lui Sorin Dumitrașcu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor.Lia Olguța Vasilescu a spus, la Parlament,…

- UNTRR solicita Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Transporturilor respectarea prevederilor legale privind restituirea unei parți din supraacciza la motorina, in caz contrar transportatorii rutieri romani vor declanșa proteste cum sunt cele din Bulgaria și Franța, transmite…

- Șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca nu crede ca salariile bugetarilor vor fi inghețate in 2019. A mai spus ca nu a primit scrisoarea pe care ministrul Teodorovici a trimis-o Comisiei...

- Sindicalistii din politie reactioneaza dupa discutiile privind posibila inghetarea salariilor si i-au trimis Vioricai Dancila o scrisoare prin care cer o intrevedere pentru a discuta subiectul, mai ales pentru ca informatia a generat nemultumiri, intrucat anul acesta nu lor le-au crescut lefurile.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a confirmat sambata pentru Știrile Pro TV ca documentul care ia in calcul inghetarea salariilor in sectorul bugetar in 2019 a fost trimis Comisiei Europene. “Este un document de lucru care a fost trimis Comisiei ...