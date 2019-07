Stiri pe aceeasi tema

- Un deținut de la Penitenciarul din Arad a parasit punctul de lucru unde muncea in construcții, in centrul Timișoarei. El era condamnat definitiv la 4 ani și 6 luni de inchisoare... The post Deținut evadat in Timișoara. Poliția și jandarmii, in alerta appeared first on Renasterea banateana .

- Autoritațile sunt in alerta maxima, dupa ce un deținut a evadat marți, 18 iunie, din Penitenciarul Gaești. Este vorba de Ion Caramalau, un barbat in varsta de 30 de ani, din județul Prahova, care acum este cautat de autoritați.

- Un apel la 112 a anunțat autoritațile ca intre localitațile Ghiroda și Bucovaț, la cațiva kilometri de Timișoara, au fost trase focuri de arma. Informația a fost confirmata de IPJ Timiș, iar mai multe echipe operative s-au deplasat la fața locului pentru a investiga. Momentan nu se știe daca acest incident…

- Un detinut in varsta de 25 de ani, incarcerat la Penitenciarul Focsani dupa ce a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata, a evadat joi, la pranz,