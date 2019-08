Stiri pe aceeasi tema

- Peste 240 de autovehicule folosite la transportul ilegal de persoane, contra cost, au fost gasite de politisti in urma unei actiuni desfasurate in perioada 1-4 august. Peste 200 de autovehicule folosite de „piratii rutieri“ au fost indisponibilizate, fiind constatate 123 de infractiuni si date peste…

- Politistii suceveni au confiscat aproape 60 de metri cubi de lemn in valoare de aproximativ 32.000 de lei si au dat 68 de amenzi in cadrul celor 39 de controale efectuate. In perioada 8 – 14 iulie 2019, politistii din cadrul IPJ Suceava sub coordonarea Serviciului Ordine Publica – Biroul de Combatere…

- In acest sector polițiștii salajeni au desfasurat activitati in cadrul actiunilor declansate la nivel national, cu un accent deosebit pe respectarea legalitatii detinerii si utilizarii armelor, munitiilor si a operatiunilor cu obiecte pirotehnice. Astfel, in primele cinci luni ale acestui an (1 ianuarie-31…

- O patrula din cadrul Secției de Poliție Burdujeni a oprit vineri pentru control pe strada Cuza Voda din localitate, doua autoutilitare, una condusa de un barbat de 42 de ani și cealalta condusa de un barbat de 70 de ani, ambii din comuna Arbore, care transportau material lemnos. In urma verificarilor,…

- Acțiunea Truck&Bus a fost organizata in perioada 13 – 19 mai la nivel național, iar polițiștii timișeni au participat la verificari in zona de competența. Oamenii legii i-au verificat pe cei care transporta persoane cu autovehicule mai mari de 8+1 locuri și pe cei care transporta marfa cu autocamioane…