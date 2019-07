Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Vințu de Jos a fost reținut de polițiști dupa ce a agresat un tanar din localitate și a provocat un scandal. Polițiștii din Vințu de Jos l-au reținut pe un barbat care, sambata dupa-amiaza, a agresat un alt barbat și a provocat un scandal. Potrivit IPJ […] Citește…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, un tanar de 21 de ani, acuzat de comiterea unei spargeri de magazin.”La data de 3 iulie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca au identificat si retinut pentru 18 de ore un barbat de 21 de ani din comuna Valea Larga, judetul Mures. Barbatul este banuit…

- Polițiștii de frontiera din punctul de trecere Sculeni au depistat un tanar moldovean, ascuns intr-un autocar de ruta. Fara acte, inghemuit și camuflat sub bancheta din spate, acesta iși crease un plan sa ajunga la București, cu trecerea neobservata la controlul de frontiera.

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara, sub coordonarea unui procuror al DIICOT Timisoara, au prins in flagrant si au retinut pentru 24 de ore un tanar de 25 de ani, cetatean german, cercetat acum pentru trafic international de droguri de mare risc. Acesta a…

- Tanar din Alba Iulia, REȚINUT pentru FURT. Ajutat de o tanara, a incercat sa fure mai multe scule din incinta unei societați comerciale Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut pe un tanar din Alba Iulia care, ajutat de o tanara, ar fi incercat sa fure mai multe scule din incinta unei societați comerciale…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce a condus un autoturism pe un drum comunal, a accidentat un barbat, iar apoi a parasit locul faptei. Oamenii legii au stabilit ca suspectul nu are permis de conducere, iar masina respectiva avea autorizatia provizorie de circulatie…