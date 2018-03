Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din penitenciare protesteaza in Piata Victoriei si cer premierului Viorica Dancila sa intervina pentru rezolvarea problemelor din inchisori. Sindicaliștii sunt nemulțumiți ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu și-a respectat promisiunile.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca va avea discutii cu ministrii Justitiei si Afacerilor Interne, Tudorel Toader si respectiv Carmen Dan, referitor la nemultumirile grefierilor si ale politistilor. "O sa am astazi o discutie cu domnul ministru Toader si am sa discut si cu doamna ministru…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca va avea discutii cu ministrii Justitiei si Afacerilor Interne, Tudorel Toader si respectiv Carmen Dan, referitor la nemultumirile grefierilor si ale politistilor, pentru a gasi solutii.

- Sindicaliștii din penitenciare se intalnesc cu premierul Viorica Dancila. Reprezentanti ai sindicatelor din penitenciare se vor intalni luni, 12 martie, la ora 12.00, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta sistemul penitenciar. Printre solicitarile celor…

- Angajații MAI vor fi platiți in plus pentru orele suplimentare. Ministrul Carmen Dan spune ca va merge in Parlament și va cere adoptarea unor amendamente pentru ca plata orelor suplimentare prestate de polițiști sa fie achitate. Asta in condițiile in care angajatul MAI nu beneficiaza de timp liber pentru…

- Politistii si procurorii au declansat, marti, 6 martie, 89 de perchezitii in 23 de judete, intr-un dosar complex de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto. Nu au fost date publictatii informatii legate de dimensiunea prejudiciului.

- Ministrul de Interne a anuntat, luni, ca MAI considera necesara introducerea platii orelor suplimentare pentru angajatii din subordine, Carmen Dan precizand ca, daca amendamentele care prevad acest lucru, sunt adoptate in Parlament, primele plati vor putea fi facute in iulie 2018. „Am…

- Polițiștii secției de Poliție Tulnici intervin sambata la pranz pentru localizarea și salvarea unei persoane, care ar fi fost surprinsa de o avalanșa in Cheile Tișiței. Un grup de persoane care se afla in zona a anunțat prin 112 producerea unei avalanșe care ar fi surprins o femeie. Din…

- Scandal uriaș, declanșat de un barbat care a amenințat cu pistolul angajații unui magazin de mobila din Targu Jiu. Insoțit de nevasta, individul furios a indreptat arma inspre administratorul firmei și inspre cei doi angajați. Intreg conflictul ar fi izbucnit din cauza unei comenzi de mobila pentru…

- Avem un ministru al Justitiei, unii spun ca este bun, altii spun ca este rau. Cine spune ca este bun? Angajatii trustului Intact, controlat de fostul securist Dan Voiculescu, condamnat la zece ani de inchisoare pentru coruptie si angajatii de la RTV, post fondat de fugarul Sebastian Ghita, anchetat…

- Asa cum era de asteptat, propunerea de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, procuror sef al DNA, a declansat o serie de proteste. Se aduna semnaturi de sustinere si se pregatesc actiuni de proteste in toata tara. Nemultumirile fata de legea salarizarii au trecut in plan secund. Daca PSD are…

- Politistii din Prahova au deschis, joi, o ancheta, dupa ce mama unei fetite de 10 ani a reclamat ca aceasta a fost controlata de catre angajatii unui supermarket din Ploiesti, care o suspectau ca a furat. Angajatii au ridicat bluza fetitei fara acordul bunicului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Polițiștii și militarii au posibilitatea de a ieși la pensie mai devreme decat ar trebui, in funcție de vechimea in munca pe care o au, in conformitate cu legislația pensiilor militare de...

- In data de 21.02.2018 politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala impreuna cu reprezentanti ai societatii de salubrizare SC Polaris M Holding au continuat actiunea de ecologizare si de depistare a persoanelor care colecteaza materiale reciclabile pe raza municipiului Constanta.Actiunea…

- DESPRE SIGURANTA – o lectie „altfel” pentru elevii din Arduzel, o pauza de „altfel” pentru angajatii unei societati comerciale din Ulmeni Despre respect, despre atitudine si mai ales despre consecintele unui comportament violent, cu elevii Scolii din Arduzel: politistii continua si in semestrul al…

- Nemultumirile politistilor legate de faptul ca nu li se mai platesc sporurile pentru asigurarea permanentei de la domiciliu sunt departe de a se fi stins, iar unii dintre ei s-au decis sa ia masuri radicale. Ultimii pe lista sunt politistii de la Compartimentul Criminalistic al Politiei orasului ...

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala impreuna cu reprezentanti ai societatii de salubrizare SC Polaris M. Holding continua actiunea de ecologizare din zona Faleza Sud si de depistare a persoanelor care colecteaza materiale reciclabile.Actiunea vizeaza indepartarea de pe domeniul…

- Invitata la RFI, Europarlamentarul Monica Macovei iese la rampa cu un scenariu neasteptat. Fostul ministru spune ca din punctul ei de vedere, ministrul Justitiei va propune demiterea lui Kovesi de la sefia DNA: „Cred ca Tudorel Toader va propune acest lucru, pentru ca se joaca cu aceasta chestiune…

- Ziua in care salvatorii isi asteptau salariile a venit cu scaderi. Politistii se plang ca au venituri mai mici fata de luna trecuta. Iar medicii, carora li s-au promis cresteri de 25 de procente, au primit doar 4. Profesorii nu stiu inca pe ce bani se bazeaza.

- PSD pregateste o lovitura de stat impotriva ordinii de drept, a declarat la RFI europarlamentarul Monica Macovei. Fostul ministru al Justitiei spune in contextul scandalului DNA ca procurorii asupra carora planeaza unele suspiciuni trebuie anchetati, dar ca deciziile nu se iau la PSD.Citeste…

- Decizia de a parasi un angajator nu este întotdeauna usoara sau placuta. Nemultumirile legate de bani sau de relatia cu seful direct sunt cel mai frecvent întâlnite semnale ca trebuie facuta o schimbare în cariera, însa nu întotdeauna acestea duc la renuntarea…

- Duminica va avea loc un nou protest in Piata Victoriei din Capitala. De data aceasta, nemultumirea principala a celor care vor manifesta este legata de efectele revolutiei fiscale. De altfel, evenimentul de pe Facebook se intituleaza "Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!"…

- Nu stim cum si-a imaginat Liviu Dragnea ca va fi primit „Experimentul Olguta”. In orice caz, nu cu un val de nemultumiri si refuz aproape in masa. Revolutia fiscala, cum cu mandrie a fost prezentat proiectul legii salarizarii, este un punct de rascruce nu pentru salariatii din Romania, ci schimba intreaga…

- Angajatii din penitenciare protesteaza vineri, începând cu ora 10.00, în fata sediului Ministerului Justitiei din Capitala, reclamând conditiile de lucru improprii, deficitul de personal si neplata orelor suplimentare nerecuperate.

- Polițiștii de la Brigada Rutiera au facut, in aceasta dimineața, un control comun cu reprezentanții Registrului Auto Roman, și au dat peste un caz inedit. Ei eu depistat un barbat de 49 de ani, care practica ilegal taximetria, și care era baut la volan. Mai mult, masina sa avea grave defectiuni la sistemul…

- Premiera in Ministerul Afacerior Interne! Satui de comportamentul umilitor și de abuzurile unui șef, mai mulți agenți de la Secția 25, din București au vrut sa se urce pe acoperișul unitații. Comisarul șef Dumitru Apostol este acuzat ca reține oameni ilegal și ca a luat abuziv o mașina la drive-test…

- Doar 48% dintre angajatorii din Romania au modificat contractele de munca modificate in programul REVISAL, iar peste 2 milioane de oameni vor avea salariile scazute in mediul privat, a declarat Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS). Pentru ca salariații sa nu aiba lefurile reduse…

- NEMULTUMIRI…Gardienii din Penitenciarul Vaslui sunt din nou pe picior de protest, fiind nemultumiti ca neregulile din cadrul institutiei nu au fost rezolvate nici pana acum. In luna decembrie a anului trecut, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le promitea marea cu sarea, si era in stare sa le dea…

- Anul 2017 a fost un an ratat pentru modernizarea sistemului penitenciar, arata Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), care il acuza pe ministrul Justitiei Tudorel Toader ca nu a facut nimic din ce a promis. Acestia amintesc ca singurul mod in care au vrut guvernantii…

- In perioada 25 ianuarie – 31 ianuarie, in baza protocolului de colaborare incheiat cu Poliția Locala Satu Mare, in vederea promovarii unor mesaje cu conținut informativ – preventiv anticorupție și pentru diversificarea canalelor de informare a societații civile, reprezentanți ai Direcției Generale Anticorupție…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au facut, in ultima saptamana, 42 de perchezitii, in urma carora au dispus masuri asiguratorii in valoare de aproape 13.000.000 de lei.

- Aproximativ 200 de persoane s-au adunat in Piata Revolutiei din Arad, sambata seara, pentru a protesta fata de modificarea legilor Justitiei. Manifestantii au vuvuzele, steaguri si pancarte, iar printre ei se afla copii cu parinti si bunici. Protestul de la Arad a fost anuntat pe retelele…

- Penitenciarul de la Fleury Merogis, situat in suburbiile sudice ale Parisului, a fost vineri scena unor violente in care au fost implicati gardienii care protesteaza contra conditiilor existente in inchisorile din Franta si forte de politie, transmite Reuters.Ciocnirile din fata inchisorii…

- A furat doua microbuze. Are doar 17 ani Polițiștii au identificat un minor, de 17 ani, din Chiuiesti, care ar fi sustras doua microbuze. Acesta ar fi condus autovehiculele pe drumurile publice, abandonandu-le ulterior. La data de 19 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției 5 Politie Rurala Dej…

- Cand politia e la datorie. 24 de permise retinute si 23 de pietoni amendati La data de 17 ianuarie, polițiștii din Cluj-Napoca au desfașurat acțiuni pentru prevenirea evenimentelor rutiere și combaterea cauzelor generatoare de accidente. Polițiștii au avut în vedere depistarea participanților…

- Ansamblul judecatorilor de la Curtea Suprema poloneza au denuntat marti drept 'neconstitutionale' amplele schimbari din sistemul judiciar promovate de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza agentia France Presse.Noile legi in vigoare referitoare la Curtea…

- Razie la periferia Clujului. 8 persoane duse la politie, 1 la inchisoare FOTO Politistii cujeni au efectuat, in 10 ianaurie 2018, o razie cu efective marite pe Calea Dezmirului și strada Platanilor, din Cluj-Napoca. Acțiunea a avut drept scop creșterea gradului de siguranța publica a cetațenilor,…

- Angajații INP vor verifica, pe intreg teritoriul țarii, daca conducatorii auto respecta regula privind cuplarea centurii de siguranța, noteaza NOI.md. Inspectoratul Național de Patrulare solicita fiecarui conducator auto sa poarte centura de siguranța și sa țina ambele miini pe volan. Nerespectarea…

- Marile dosare de coruptie, dar si controlul efectuat de Inspectia Judiciara la solicitarea ministrului Justitiei, au marcat activitatea Directiei Nationale Anticoruptie in anul 2017. Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar al PSD la un pas de a…

- In contextul minivacantei prilejuite de Sarbatorile de iarna, in perioada 23-26 decembrie, vor lucra zilnic aproximativ 8.200 de politisti, 5.500 de jandarmi, 4.100 de politisti de frontiera si 5.100 de pompieri. O atentie deosebita va fi acordata prevenirii incidentelor grave de ordine publica, combaterii…

- Aproximativ 2.000 de angajați ai fabricii Ford Craiova au declanșat, joi la pranz, un protest spontan, nemulțumiți de negocierile din contractul colectiv de munca, document care nu a fost semnat inca. La aceasta ora, muncitorii au intrat in fabrica, dar nu au reluat lucrul. Muncitorii fabricii de autoturisme…

- Traian Berbeceanu se numara printre politistii care au atacat dur sustinerile noilor reglementari aduse legilor Justitiei. Un clip distribuit de PSD Craiova, in care politistii sunt facuti „inompetenti”, este considerat „o mizerie” de fostul sef al BCCO Alba. „Singurul scop evident este defaimarea politistilor…

- Cateva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), precum si mai multi angajati din penitenciare, protesteaza miercuri, in fata Ministerului Afacerilor Interne, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului de ordine publica.…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Politistii se strâng miercuri în fata Ministerului de Interne pentru a protesta fata de subfinantarea sistemului de ordine publica. La protest s-au coalizat si angajatii din penitenciare.

- Magistratii de la mai multe instante si parchete din tara urmeaza sa isi manifeste, luni, dezacordul fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale iesind imbracati in robe in fata institutiilor.

- Judecatorul clujean Cristi Danilet a anuntat un protest fara precedent al magistratilor in mai multe judete din tara. Potrivit mesajului postat pe pagina sa de Facebook, judecatorii si procurorii vor iesi in strada, luni, 18 decembrie, intre orele 12 si 13, pentru a protesta impotriva modificarilor…

- “Magistrații români nu vor accepta nepasatori ca Parlamentul sa dezbata legi date în favoarea infractorilor. Este o rușine ceea ce se întâmpla. Legile nu se fac pentru anumite persoane” – a scris pe pagina sa de socializare judecatorul clujean Cristi Danileț,…