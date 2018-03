Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii vor protesta în fața Ministerului de Interne nemulțumiți de impactul modificarilor fiscale asupra salariilor, dar și de condițiile de munca din penitenciare. Ulterior, protestatarii vor pleca în mars spre Piata Victoriei.

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Mai multe persoane vor fi audiate la Sectia 7 Politie din Capitala, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . Incidentul a fot anuntat miercuri,…

- Focuri de arma dupa o șicanare in tafic, in Capitala. Un șofer a sesizat poliția ca a fost șicanat in trafic, in sectorul 2, apoi unul din ocupanții celeilalte mașini a tras mai multe focuri de arma spre autoturismul sau. Polițiștii din Capitala au depistat autoturismul din care s-a tras, precum și…

- Politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza miercuri 12 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetul Constanta, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul consultantei si al lucrarilor…

- Nemulțumirile polițiștilor, angajaților din penitenciare și cadrelor militare vor fi exprimate de sindicate, printr-un amplu protest, pe 24 martie. Angajații penitenciarelor cer demisia ministrului Justiției și...

- Angajatii din penitenciare protesteaza in Piata Victoriei si cer premierului Viorica Dancila sa intervina pentru rezolvarea problemelor din inchisori. Sindicaliștii sunt nemulțumiți ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu și-a respectat promisiunile.

- Un judecator de la Tribunalul Timis a fost implicat intr-o altercatie intre doua grupuri, in zona Catedralei Mitropolitane din Timisoara. Magistratul si inca o persoana din grupul rival au fost raniti. Politistii si procurorii fac o ancheta in acest caz.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- 'De aproximativ un an de zile, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect…

- Politistii constanteni au ridicat in vederea confiscarii 7,5 kilograme de cannabis de la doua tinere din Bucuresti, care incercau sa le vanda in Constanta si in Capitala, cele doua femei fiind arestate.Citeste si: DNA, miscare NEASTEPTATA inainte de anuntul privind SOARTA lui Kovesi: Sediul…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting în fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru.

- Politistii constanteni au ridicat in vederea confiscarii 7,5 kilograme de cannabis de la doua tinere din Bucuresti, care incercau sa le vanda in Constanta si in Capitala, cele doua femei fiind arestate. Potrivit unui comunicat de presa remis joi, AGERPRES, de Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ)…

- Duminica, 18 februarie a.c., peste 280 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor actiona pentru mentinerea ordinii publice si a sigurantei rutiere, cu ocazia desfasurarii pe Stadionul "National Arena" din Capitala a meciului de fotbal dintre echipele FCSB si…

- Politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica si Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Alba, impreuna cu un specialist din cadrul Garzii Forestiere Județene Alba, specializati in combaterea delictelor silvice, au confiscat, luni, 30,52 de metri cubi de material lemnos, in urma unui…

- Situatie de criza la Spitalul de Arsi din Capitala. Conducerea nu le-a platit angajatilor contributiile la sanatate si pensii de la mijlocul anului trecut. Managerul sustine ca s-a ajuns in aceasta situatie pentru ca spitalul are datorii mari catre furnizori.

- Duminica va avea loc un nou protest in Piata Victoriei din Capitala. De data aceasta, nemultumirea principala a celor care vor manifesta este legata de efectele revolutiei fiscale. De altfel, evenimentul de pe Facebook se intituleaza "Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!"…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie din Capitala au identificat si retinut un barbat de 66 de ani, banuit de comiterea furtului de la un magazin de bijuterii din sectorul 1, din data de 29 ianuarie. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES sambata de catre Directia Generala de Politie…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- Procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat astazi ca procurorii raman cu aceleasi salarii, in schimb grefierii, specialistii si ofiterii de politie judiciara vor avea scaderi si de 25% la capitolul venituri in urma reformei fiscale. „Au fost facute calcule. Exista personal din cadrul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, un barbat in varsta de 43 de ani din Tulcea a provocat saptamana trecuta un eveniment rutier. El conducea un autoturism pe strada Isaccei din municipiul Tulcea, iar la un moment dat a intrat cu masina in doua autoturisme parcate.…

- Accidentul s-a produs in localitatea Coldau. O femeie de 61 de ani a treversat strada neregulamentar, nu s-a asigurat si a fost lovita din plin de o masina condusa de un tanar de numai 19 ani. In urma impactului femeia a murit pe loc, astfel ca eforturile medicilor ajunsi la fata locului au…

- Cele trei femei din Constanta, care ar fi agresat un copil intr o scoala gimnaziala au fost retinute de politistii constanteni in cursul zilei de astazi si prezentate unitatii de Parchet competente cu propuneri corespunzatoare.Va reamintim ca, la data de 30 ianuariea.c., politistii din cadrul Sectiei…

- Pentru Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, anul 2017 a fost unul „ratat” din punctual de vedere al modernizarii sistemului penitenciar, dar si “un an al promisiunilor neonorate”. Acesta este punctual de vedere oficial al reprezentantilor FSANP, potrivit unui comunicat…

- Cabinetul de miniștri a examinat astazi inițiativa legislativa de completare a Constituției prin stipularea vectorului european de dezvoltare a țarii, informeaza NOI.md. In timp ce ministrul Justiției, Alexandru Tanase, a propus sa fie pronunțat un aviz pozitiv asupra proiectului, bașcanul Gagauziei,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca in prezent sunt in curs 55 de actiuni cu risc de infringement impotriva Romaniei. "Vom avea astazi o nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei. In prezent,…

- "Au reclamat ca li s-au sustras bunuri din masinile parcate in zona de domiciliu, respectiv Baicului. Autorul/autorii au spart unul dintre geamurile autoturismelor si au sustras din interior bunuri aflate la vedere – rucsac, tableta, radio-casetofon. Din constatarile directe facute de catre politisti…

- Tudorel Toader spune ca recidiva a scazut in Romania: De la 46%, acum, am coborat sub 40%, a spus ministrul Justiției, duminica, la Parlament, unde a fost prezent șa ședința premierului desemnat și a echipei de miniștri cu grupul parlamentar PSD. POtrivit lui Tudorel oader, penitenciarele reprezinta…

- Femeia care a atacat doi polițiști intr-un mall din Capitala a fost plasata sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Ea a fost reclamata de vanzatoarea unui magazin, dupa ce și-ar fi lovit copilul și, la sosirea oamenilor legii, a refuzat sa se legimiteze. Acuzata de ultraj, femeia care…

- Piața muncii din Romania s-a schimbat substanțial in ultimii ani. Daca angajatorii nu mai știu cum și de unde sa mai atraga oameni noi, candidații vor sa primeasca la pachet cu locul de munca nou și un manager bun, multe beneficii, flexibilitate și salarii peste ce poate sa ofere piața in mod real.…

- Conform jandarmilor, asupra unui barbat aflat in Piata Universitatii a fost gasit un pistol, care ulterior s-a dovedit a fi de jucarie. Barbatul a fost dus la sectia 4 Politie pt verificari. La Piata Universitatii, peste 10.000 de oameni protesteaza fata de coruptie si fata de modificarea…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie acuza un "cartel al sefilor" la Politia Capitalei, avertizand ca posturile sunt ocupate aproape exclusiv prin imputerniciri, nu scoase la concurs, si ca imputernicirile si examenele sunt sustinute pe "acelasi algoritm: pile, relatii, nepotisme, obedienta"

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri acuzați de sustragerea mai multor bunuri dintr-un magazin alimentar și agresarea agenților de paza.”La data de 12 ianuarie a.c., în jurul orei 08:30, doi tineri au sustras mai multe bunuri alimentare dintr-un…

- Gavris este unul dintre cei mai apreciati politisti romani, structura pe care o conduce avand zero cazuri de crima cu autor necunoscut. Intr-un interviu pentru Digi 24, Radu Gavris afirma ca daca aceste modificari intra in vigoare, "vor fi autori de omor, viol, pedofilie, care fie nu vor putea fi prinsi,…

- Angajații IP Ciocana din cadrul Direcției de Poliție municipiului Chișinau, in urma masurilor speciale de investigații au reținut un tanar in varsta de 25 ani, domiciliat in capitala, care se afla in cautare pentru circulatia ilegala a drogurilor.

- Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au deschis, in perioada 24 decembrie 2017 - 1 ianuarie 2018, 205 dosare penale pentru incalcarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive si au preluat doua tone de articole pirotehnice pentru continuarea cercetarilor.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…