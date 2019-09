Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana și Lidl au lansat sambata la nivel național, a șaptea ediție a Campaniei de educație rutiera ”Verde la educație pentru circulație”. Campania s-a derulat simultan in mai multe orașe din Romania, intre care și la Gherla, pe platoul de pe strada Hașdații. Este vorba despre un proiect adresat…

- In cursul zilei de 11 august 2019, in intervalul orar 14.00 22.00, lucratorii Directiei Generale Politia Locala Constanta din cadrul Primariei Municipiului Constanta au desfasurat o actiune tematica pe raza de competenta a Serviciului Ordine Publica 2. Oamenii legii au verificat respectarea normelor…

- 56 de permise de conducere au fost reținute de polițiștii rutieri satmareni in acest sfarșit de saptamana, 9 – 11 august a.c., ca urmare a unor acțiuni desfașurate pe raza județului Satu Mare. Astfel, in perioada 9 – 11 august a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Peste 100 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, ieri, 1 iulie a.c., in cadrul unor acțiuni desfașurate pe raza județului Satu Mare. Astfel, la data de 1 iulie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului…