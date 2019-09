Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Brigazii Rutiere vor actiona de luni cu efective sporite in zonele in care pot aparea blocaje, dar si in zonele adiacente unitatilor de invatamant, avand in vedere ca odata cu inceperea noului an scolar se vor inregistra valori ridicate de trafic in zona centrala, pe principalele artere…

- Polițiștii rutieri vor fi angrenați in numar mare in strada, o data cu inceperea noului an școlar, cand se anunța valori ridicate ale traficului. Agenții vor asigura fluidizarea circulației in zonele aglomerate și in prejma instituțiilor de invațamant. Pentru reducerea aglomerației, Poliția Rutiera…

- Cu doar cateva zile inainte de inceperea școlii, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a vizitat mai multe creșe și gradinițe din București pentru a vedea stadiul pregatirilor pentru inceputul de an școlar. Firea arata ca toate instituțiile sunt pregatite sa-i primeasca pe cei mici.Citește și:…

- "Conducatorul unei autospeciale de politie care se deplasa pe Sos. Colentina, pe linia de tramvai, dinspre Pod Europa catre Doamna Ghica, avand semnalele acustice si luminoase in functiune, in momentul in care a ajuns la intersectia cu Sos. Andronache, a intrat in coliziune cu un autovehicul care…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunta ca, miercuri, se vor institui mai multe restrictii de circulatie in Capitala pentru concertul pe care trupa Metallica il va sustine pe Arena Nationala potrivit news.roAstfel, traficul rutier se va inchide progresiv, in functie de afluenta publicului si daca…

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata in mai multe zone din centrul Capitalei, in contextul protestului anuntat a se desfasura in Piata Victoriei, la un an de la manifestatia antiguvernamentala din 10 august. Avand in vedere ca organizatorii protestului au comunicat faptul ca incepand cu ora 14,00…

- Luni incep lucrarile pentru construirea Stadionului National Arcul de Triumf, in Capitala, pe Bulevardul Marasti nr.18-20, dar si pentru realizarea retelei de canalizare pluviala pe Soseaua Petricani, ceea ce inseamna noi probleme in trafic pentru bucuresteni. Brigada Rutiera anunta ca pentru…

- Cladiri de birouri nou construite la marginea orașului sau partere de bloc special destinate activitaților comerciale pe bulevarde mari din Capitala, indiferent unde iți arunci privirea gasești in București spații de inchiriat la tot pasul. De la salone de infrumusețare, la sedii de banci, patiserii…