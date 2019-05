Poliţiştii rutieri au verificat, astăzi, peste 400 de şoferi Polițiștii Serviciul Rutier Brașov au desfașurat, astazi, in tot județul, o acțiune cu efective marite, care a urmarit asigurarea unei vizibilitați ridicate a elementului polițienesc in trafic, precum și reducerea victimizarii prin accidente rutiere in care sunt implicate autovehicule destinate transportului rutier public de persoane efectuate prin curse regulate și ocazionale. Acțiunea a avut drept scop impunerea unui climat de disciplina in domeniul transporturilor de persoane, in ceea ce privește respectarea normelor legale, atat de catre conducatorii auto, cat și de catre operatorii de transport,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, polițiștii suceveni au intocmit 3 dosare penale, intr-o acțiune pe linia verificarii respectarii prevederilor legale de catre deținatorii legali de arme și muniții. De asemenea, au fost indisponibilizate 3 arme și 32 de elemente de muniție și a fost anulat dreptul de deținere, port și folosire…

- "Politistii rutieri din toata tara au verificat respectarea regimului legal de viteza de catre conducatorii auto, actionand astfel pentru prevenirea accidentelor rutiere. In cele sapte zile de controale, politistii rutieri au verificat peste 53.000 de conducatori auto si au aplicat 37.710 sanctiuni…

- La miezul noptii, a inceput actiunea Speed Marathon, la care participa politistii rutieri din toate statele Uniunii Europene, simultan, pentru depistarea celor care depasesc viteza legala. Actiunea, care se va derula timp de 24 de ore (astazi, 3 aprilie, intre orele 00:00 – 24:00), vizeaza respectarea…

- Politistii rutieri actioneaza pentru reducerea consecintelor accidentelor de circulatie prin constientizarea ocupantilor autovehiculelor cu privire la importanta utilizarii centurii de siguranta și a dispozitivelor de fixare omologate. In perioada 11 – 17 martie a.c., Poliția Romana, prin structurile…

- Alegerile din Republica Moldova s-au derulat "in general cu respectarea prevederilor legale si standardelor democratice", arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE), evocand o evaluare preliminara a procesului electoral ce a avut loc duminica si mentioneaza necesitatea mentinerii "perspectivei europene"…

- In vederea respectarii prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi și in regim de inchiriere, cu modificarile și completarile ulterioare, Primaria municipiului Aiud face urmatorul anunt: a) conform HCL nr.161/26.08.2015, numarul maxim de autorizatii taxi ce pot fi atribuite pe…

- In vederea respectarii prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi și in regim de inchiriere, cu modificarile și completarile ulterioare, Primaria municipiului Aiud face urmatorul anunt: a) conform HCL nr.161/26.08.2015, numarul maxim de autorizatii taxi ce pot fi atribuite pe…

- In cursul anului 2018, Comisariatul Judetean Satu Mare al Garzii Nationale de Mediu a efectuat, in total, 669 de controale, din care 269 controale planificate, 1 control planificat SEVESO (privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate subtante chimice periculoase), conform…