- Accident teribil pe A1, in apropierea localitatii Traian Vuia. Soferul unui TIR a pierdut controlul volanului, a intrat intr-un parapet si s-a rasturnat. Conducatorul auto a murit pe loc si a ramas prins in cabina zdrobita. Tirul era incarcat cu 20 de tone de sticle de apa minerala, care s-au imprastiat…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control sambata, 24 martie a.c., la ora 22.55, pe strada Simion Barnuțiu, un autoturism condus de un barbat de 33 de ani din comuna Surduc. La testarea cu alcooltestul s-a evidențiat o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat. In noaptea…

- Un politician de la PSD a comis un accident grav in Caransebeș in aceasta dupa-amiaza. Nefericitul eveniment a fost produs de Florin Bogdea. Accident cu un politician PSD: 4 oameni in spital Bogdea face parte din Partidul Social Democrat și este director al liceului Tehnologic Dacia.Acesta este consilier…

- Zece persoane, printre care trei copii au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN6- E70, in apropiere de municipiul Lugoj din judetul Timis si in care au fost implicate trei autoturisme. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Banat” al judetului Timis, sambata…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara.

- Circulati regulamentar daca nu vreti sa ramaneti fara permis sau, in cel mai bun caz, sa va alegeti cu amenzi de sute de lei. Incepand de sambata politistii lugojeni folosesc pistolul radar pentru depistarea vitezomanilor. Aparatul cu laser a fost achizitionat anul trecut de catre Consiliul Local la…

- Polițiștii timișeni de la Rutiera au organizat acțiuni pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere pe drumurile naționale, județene, dar și in localitați. Vizați au fost cei care au circulat bauți sau drogați, dar și șoferii care au circulat cu viteza prea mare.…

- Un barbat s-a aruncat in fata unui tren, intre Sinaia si Bușteni. Mecanicul de locomotiva nu a mai putut face nimic pentru a opri garnitura si le-a spus oamenilor legii ca omul s-a aruncat pe calea ferata in ultimul moment. Oamenii de la fața locului au ramas socati. Trenul in care se aflau…

- Patru persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident rutier petrecut pe drumul care leaga orasul Arad de Oradea, fiind implicate trei masini. Traficul este blocat pe ambele sensuri, pe DN 79, transmite corespondentul MEDIAFAX. Accidentul a avut loc, vineri seara, pe DN 79,…

- Traficul rutier este blocat marti dupa-amiaza pe un sens de mers al DN 2B, in judetul Braila, dupa ce un TIR a derapat si a intrat intr-un sant, remorca autotrenului ramanand pe carosabil, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). In apropiere de localitatea Silistraru, soferul autotrenului…

- Polițiștii de la rutiera au avut un weekend plin. Printre șoferi sub influența alcoolului polițiștii au fost puși in situația de a urmari un șofer care nu a oprit la semnalizarea acestora. Șoferul s-a oprit insa printr-un impact cu poarta de acces a unui imobil.

- Sambata și duminica (10 – 11 martie), politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera, au desfasurat o actiune pentru diminuarea riscului rutier prin verificarea respectarii regimului de viteza in deplasarea pe drumurile publice. Polițiștii…

- Polițiștii biroului rutier au stat cu ochii pe șoferii care incalca regimul circulației pe drumurile publice. In noaptea dintre sambata și duminica au reținut cinci permise de conducere. De asemenea, pe parcursul weekend-ului au intocmit șapte dosare penale pentru infracțiuni rutiere.

- Traficul se desfasoara cu dificultate, marti, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, din cauza ploii torentiale, vizibilitatea fiind redusa sub 30 de metri, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca marti, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta,…

- Accident cu doua mașini pe Calea Moșilor din Capitala! Un eveniment rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe una dintre cele mai circulate artere din București. Tramvaiele care circula in zona respectiva sunt blocate pe șine. Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, evenimentul s-a produs in dreptul…

- Un sofer de 25 de ani a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp, informeaza Romania TV. In urma impactului, tanarul a ramas incarcerat. Pompierii militari l-au scos din masina si a fost dus de urgenta la spital. Citeste si Un mort si trei raniti, in urma unui accident…

- Autoturismul bihoreanului s-a oprit pe șoseaua de centura, in zona sensului giratoriu de pe strada Podului, și nu am putut fi pornit. Un scenariu negru pentru orice șofer, mai ales ca temperatura de afara era negativa și ningea. In ajutorul barbatului au sarint insa doi polițiști,…

- Nu mai aruncați zapada in strada! Acesta este apelul pe care il fac autoritațile locale din Targu Jiu catre toți cetațenii care iși curața trotuarele de zapada, iar mai apoi o arunca in strada in speranța ca se va topi mai repede. Temperaturile extrem de scazute din aceasta perioada impiedica procesul…

- Politistii calaraseni au intervenit la peste 70 de evenimente, in weekend, au aplicat peste 280 de sanctiuni contraventionale, au constatat peste 30 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic au retinut 10 permise de conducere.

- Politistii prahoveni au deschis, miercuri, un dosar penal "in rem" pentru infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate dupa prabusirea unei pasarele metalice care sustinea conductele de termoficare in zona statiei CFR Ploiesti Vest, incident soldat cu blocarea circulatiei feroviare.Potrivit…

- Politistii din cadrul din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau-Serviciul Ordine Publica au desfasurat mai multe activitati pe raza intregului judet, pentru verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, precum si referitor la modul de respectare a prevederilor legale in acest domeniu.

- Politistii din intreaga tara au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 2.600 de evenimente si au constatat 650 de infractiuni. Peste 140 dintre acestea au vizat regimul rutier. Agentii de circulatie au retinut peste 500 de permise si 163 de certificate de inmatriculare, potrivit unui comunicat…

- Sase persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce un tir a lovit un autobuz de transport public plin cu pasageri, la iesire din municipiul Galati spre Smardan. Trei dintre victime sunt in stare grava. Traficul in zona este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Tirul si autobuzul s-au…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Tulcea, pe drumul dintre localitatile Rachelu si Luncavita. Traficul in zona este blocat. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autotrenuri. La fata locului intervin pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii…

- Traficul rutier este blocat pe DN 1F, in localitatea Chendremal, in urma unui accident rutier in care un pieton a fost ranit grav. Potrivit primelor informatii, barbatul a fost izbit in plin de un autoturism. Politistii au blocat traficul in zona pentru efectuarea cercetarilor la fata locului. Vom reveni…

- In aceasta saptamana, Politia Rutiera Alba a amendat peste 700 de soferi si pietoni. 42 de soferi au ramas fara permisele de conducere, pentru viteza, neacordare de prioritate sau alte abateri. Politistii continua sa monitorizeze traficul, pentru siguranta rutiera, si in weekend. Amplasarea radarelor…

- La aceasta ora, strada Alexandru Marghiloman este blocata din cauza unui incendiu izbucnit la o autoutilitara incarcata cu deseuri din carton. Pompierii buzoieni au intervenit imediat, reușind sa decupleze de restul mașinii containerul in care se afla cartonul cuprins de foc. Incendiul este generalizat,…

- Politistii de la Inspectoratul National de Patrulare anunta ca in dimineata de marti, 30 ianuarie, pe strada Ismail din Chisinau, soferul unui BMW l-ar fi amenintat cu un pistol pe un alt participant la trafic.

- Potrivit ISU Valcea, microbuzul s-a rasturnat pe Valea Oltului, la 4 kilometri de Calimanesti, spre Brezoi. In microbuz erau 11 persoane, insa niciuna nu a fost ranita grav. O femeie a suferit un atac de panica si a primit asistenta medicala la locul accidentului, scrie Mediafax. Politistii…

- Imagini infioratoare in urma unui accident in Oraștie, județul Hunedoara. Trei oameni au murit, sambata, pe Drumul național 7, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Accidentul a avut loc la ieșire din Oraștie spre Romos, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal, informeaza Mediafax.ro . Vezi galeria…

- Traficul rutier este aglomerat, la aceasta ora, pe DN1, pe sensul de mers catre Brasov, formandu-se o coloana de masini care se deplaseaza cu viteza redusa.Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN1 Ploiesti-Brasov, intre kilometrii 101+500 de metri si105, pe sensul de urcare se circula in conditii…

- Traficul rutier se desfasoara dificil sambata dimineata, in conditii de ceata densa, pe mai multe drumuri din judetele Brasov, Covasna si Harghita, noteaza news.ro. Fenomenul impune prudenta din partea celor aflati la volan, dar si a celorlalte categorii de participanti la traficul rutier. Polițiștii…

- Traficul a fost blocat pe DN1A Ploiesti - Cheia, pe raza localitatii Valea Popii, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri. O persoana a fost ranita grav si a fost incarcerata. Un alt accident rutier grav s-a produs noaptea trecuta pe DN 73, in Arges, la Campulung.…

- Braconierii își fac de cap în Borhanci, în zona de case, unde apar lunar și trag dupa pasari și oameni. Un astfel de caz a fost semnalat prin 112, sâmbata dimineața, pe dealul din spatele caselor de pe strada Borhanci. Unul dintre cei care urca…

- Traficul in statiunea Paltinis este blocat, sambata la pranz, din cauza masinilor parcate neregulamentar. Politistii avertizeaza soferii sa isi parcheze masinile exclusiv in locurile special amenajate.

- Un pasager al unui tramvai a decedat in timp ce mijlocul de transport in comun se afla in statia din apropiearea restaurantului McDonald's, langa Spitalul Judetean de Urgenta. Barbatului i s-a facut rau in tramvai, vatmanul a observat si a sunat la 112 si un echipaj SMURD a sosit si imediat a inceput…

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Barajului, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite doua persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Traficul rutier s-a desfasurat cu dificultate…

- In ultimele 3 zile, politistii din Alba au intervenit la 110 evenimente, au aplicat 623 de amenzi si au constatat 40 de infractiuni. In perioada 12 – 15 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 110 evenimente, din care 101 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112.…

- In perioada 12 – 15 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 110 evenimente, din care 101 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112. Au fost constatate 40 de infractiuni si au fost aplicate 623 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 153.975 lei, din care 40 pentru…

- Pe șoselele din Mehedinți acționeaza utilaje de deszapezire Foto: Mihai Badescu Traficul se desfasoara în conditii de iarna pe drumurile nationale si judetene din nordul judetului Mehedinti, unde ninge înca de noaptea trecuta. Pe DJ 670 - Malovat - Baia de Arama, între localitatile…

- Trafic in condiții de iarna in Mehedinți Foto: Arhiva. Traficul pe drumurile judetene din nordul judetului Mehedinti si pe DN 67 D, cel care leaga orasele Târgu Jiu, Baia de Arama si Baile Herculane, în special în zona muntoasa, se desfasoara în conditii de iarna,…

- Politistii din Alba continua sa supravegheze traficul rutier pentru prevenirea accidentelor si siguranta circulatiei. Soferii sunt atentionati sa respecte regulile si sa conduca prudent pentru a evita evenimentele nedorite. Li se recomanda sa adapteze viteza la conditiile de carosabil si trafic, sa…

- Un accident feroviar mortal s-a petrecut, joi seara, in judetul Arges.In Gara Leordeni, o persoana s-a aruncat in fata unui tren Sageata Albastra care se deplasa in directia Pitesti - Bucuresti. Victima, care se presupune ca ar fi un barbat, are capul zdrobit. La fata locului s-au deplasat un echipaj…

- Potrivit primelor informații, se pare ca accidentul s-a produs din cauza nepastrarii distanței regulamentare dintre autovehicule. Șoferul unui autoturism Audi, care circula din direcția Calea Aradului spre Santandrei, a intrat in spatele unui autovehicul, care circula in aceași direcție.…

- In ultimele trei zile, politistii din Alba au intervenit la 120 de evenimente, au aplicat 442 de amenzi si au constatat 41 de infractiuni. 16 soferi au ramas fara permise. In perioada 5 -7 ianuarie, politistii din Alba au intervenit la 120 de evenimente, din care 78 au fost solicitari ale cetatenilor…

- In ultimele 48 de ore, politistii buzoieni au aplicat peste 300 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare totala depaseste 102.000 de lei, au retinut 24 de permise si au intocmit doua dosare penale In aceasta perioada politistii buzoieni sunt angrenati in actiuni pentru salvarea de vieti omenesti…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti.

- Traficul se desfasoara intens spre munte, pe DN1, formandu-se coloane de autoturisme, care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h, informeaza sambata Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit Politiei, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, intre Cornu…