Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Borșa au acționat ieri, pe tot parcursul zilei, pentru prevenirea și combaterea accidentelor pe fondul vitezei excesive. Au fost oprite pentru verificari 37 de autovehicule care circulau pe drumurile publice care tranziteaza orasul. Pentru neregulile constatate polițiștii au aplicat 29…

- O femeie din Suceava batuta de soț a reușit sa alerteze poliția trimițand un SMS unei vecine, care a sunat la 112. Polițiștii au vazut in ce stare se afla victima și au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile. Agresorul nu mai are voie sa se apropie de ea in acest interval de timp.…

- DrunkDrive In intervalul ultimelor 24 de ore politistii rutieri au intocmit dosare penale pe numele a trei persoane care au comis infractiuni rutiere, anunta IPJ Maramures. Aseara, la ora 23.30, politistii Serviciului Rutier Maramures, in timp ce desfasurau activitati pe D.E.58, au oprit pentru verificari…

- RAZIE PE ȘOSELE la Borsa. VEZI ce verifica in primul rand la masina! Politistii orasului Borsa au organizat o actiune pentru prevenirea accidentelor de circulatie si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. In intervalul orar 12.00 – 16.00 , politistii au oprit mai multe autoturisme…

- O actiune mai ampla a politistilor a avut loc luni, ocazie cu care au fost testate 119 persoane. In urma raziei, politistii au deschis doua dosare penale pentru consum de alcool la volan. „La data de 7 ianuarie, politistii Biroului Rutier Iasi au actionat pentru combaterea principalelor cauze generatoare…

- Un șofer de TIR din Romania a fost descoperit mort in cabina dupa ce a fost cautat trei zile de patron. Un șofer de camion roman si-a gasit colegul in parcarea Eichelberg, langa Ottendorf-Okrilla. Acesta era in cabina TIR-ului sau, nemiscat de trei zile. Un medic de la urgența a constatat moartea șoferului…

- Vasile Barbu, un roman stabilit in Italia, la Verona, a fost arestat pentru o fapta comisa in ultimele ore ale anului 2018. El a baut inainte de Revelion și a prins "curaj" sa rezolve o problema cu un chinez, patronul unui bar din Verona, unde el iși pierdea timpul și banii la "pacanele", a anunțat…

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat, vineri seara, in cazul unui mistret de pe un fond de vanatoare din Braila. Zona afectata care a fost instituita in jurul focarului cuprinde si o localitate din Buzau, relateaza Mediafax.Potrivit Prefecturii Buzau, Directia Sanitar Veterinara…