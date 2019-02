Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu calul care se chinuie sa mearga dupa masina au fost filmate in Calafat de un participant in trafic. Oamenii priveau scena revoltatoare, dar nimeni nu a incercat sa intervina. Un caz similar a avut loc la sfarsitul anului trecut in apropiere de Craiova. Politistii l-au identificat atunci…

- Politistii doljeni nu au reusit inca sa-l identifice pe barbatul care a jefuit o agentie BRD din centrul municipiului Craiova, in dupa-amiaza zilei de 25 ianuarie. In schimb, oamenii legii au stabilit ca barbatul mascat a furat, sub amenintarea unui ...

- Jaf armat la sucursala unei banci din Craiova. Un individ cu fața acoperita a fugit cu aproape 20.000 de lei, dupa ce le-a amenințat pe angajate cu ceea ce parea a fi un pistol. In momentul in care a fost data lovitura, niciun client nu se afla in banca. UPDATE 17:35: Polițiștii din cadrul IPJ Dolj…

- Persoana care a jefuit, vineri dupa-amiaza, sucursala unei banci din centrul orasului Craiova, unde a intrat cu fata acoperita si cu un pistol in mana, este cautata in continuare de catre politisti, informeaza Mediafax.Politistii doljeni au informat, sambata, ca persoana care a jefuit, vineri…

- Șoferul care a intrat cu mașina in UPU Craiova, oprindu-se in zona Triajului, le-a spus oamenilor legii ca ar fi incurcat pedalele. Polițiștii au stabilit ca barbatul era baut.Polițiștii doljeni au stabilit ca șoferul care a intrat cu mașina in UPU era baut, chiar daca el susține ca ar fi…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii craioveni au fost sesizati, sambata, de catre un barbat de 45 de ani, din Craiova, cu privire la faptul ca a fost lovit si amenintat de doi barbati, de 29 si 31 de ani, ambii din Craiova."Din primele date…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca, luni, politistii doljeni au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta ar fi tras mai multe focuri de arma asupra a doi barbati, care se aflau intr-o parcare din Craiova. JAF CA-N FILME la BUZAU! Patru…

- Craioveanul avea platita vinieta de parcare, dar s-a trezit cu amenda acasa. Politistii locali vazusera masina parcata in fata blocului, fara a avea, insa, lipit pe parbriz autocolantul care atesta plata efectuata.