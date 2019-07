Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul P.P.F. Henri Coanda au depistat un cetatean ucrainean care a incercat sa introduca in tara, 18 capsule ce contineau aproximativ 143 de grame de cocaina, ingerate in stomac. In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari, cu sprijinul Direcției…

- Maxim Ciubaciuc, șeful secției contracarare contrabanda al INI, dezminte acuzatiile aduse de catre Sorin State la persoana sa si a echipei Secției nr.1 a Direcției nr.3 a Inspectoratului Național de Investigații al IGP.

- Cei sase politisti ai Directiei nr.6 a Inspectoratului National de Investigatii, au fost restabiliți in funcție prin ordinul șefului-interimar al Inspectoratului General al Politiei, Gheorghe Balan.

- Marfuri de contrabanda de circa patru milioane de lei au fost depistate de de ofițerii serviciilor specializate ale Vamii, in comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale. Este bilanțul unei ample operațiuni, in cadrul unui dosar penal intentat pentru…

- Deputații Parlamentului Republicii Moldova susțin ca a ngajații Direcției nr. 6 ai Inspectoratului Național de Investigații, care au fost suspendați din funcție, dupa ce ieri și-au anunțat susținerea fața de Guvernul Sandu și ca se supun noii conduceri, au dat dovada de curaj, iar cei care au organizat…

- Prim-ministrul ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, il someaza pe „Alexandru Pinzari și pe cei care incalca Constituția, sa inceteze toate acțiunile de destabilizare a oridinii publice”. Declarațiile au fost facute in cadrul unei conferințe de presa, dupa ce șase colaboratori ai Direcției nr. 6 a…

- Imbranceli in aceasta dimineața intre Andrei Nastase și Alexandru Pinzari, dupa ce noul ministru al MAI din Guvernul Sandu a incercat sa intre in sediul instituției unde au fost demiși șase colaboratori ai Direcției nr. 6 a Inspectoratului Național de Investigații.

- Zeci de mascați de la Fulger au mers in aceasta dimineața la Direcția nr. 6 a Inspectoratului Național de Investigații, unde activeaza mai mulți polițiști care ieri au declarat ca se supun noului Guvern condus de Maia Sandu și noii conduceri a Inspectoratului General de Poliție. Ajunși la munca, șase…