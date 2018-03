Stiri pe aceeasi tema

- A devenit o traditie ca politistii maramureseni sa marcheze inceputul de primavara organizand actiuni cu tematica specifica. Cu ocazia Zilei de 1 Martie, ei „s-au inarmat” cu martisoare pe care le-au oferit atat doamnelor si domnisoarelor aflate la volan cat si colegelor de serviciu. Politistii maramureseni…

- Politistii rutieri au continuat desfasurarea de activitati pe raza de competenta in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum si in vederea respectarii normelor legale referitoare la viteza de deplasare.

- Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui (IPJ) Vaslui, masina a fost initial urmarita de un echipaj de politie din comuna Codaesti, dar conducatorul auto nu a oprit la semnalele acustice si luminoase ale oamenilor legii, motiv pentru care a fost solicitat sprijinul unui echipaj din…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului PF Sighetu Marmației in cooperare cu Serviciul Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au descoperit, intr-un autoturism oprit in trafic pe raza localitații Sighetu Marmației, aproximativ 6.000 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de…

- Politistii maramureseni actioneaza permanent pentru depistarea persoanelor date in urmarire, pe numele carora sunt emise mandate de arestare sau de executare a unor pedepse privative de libertate precum si pentru depistarea persoanelor disparute. Ieri, 16 februarie, politistii au identificat si incarcerat…

- La inceputul acestei luni un barbat a sesizat Politia Viseu de Sus despre faptul ca, in noaptea de 31 ianuarie/1 februarie, persoane necunoscute i-au sustras autoturismul care se afla parcat pe strada 22 Decembrie din oras. In urma verificarilor efectuate autoturismul a fost gasit abandonat pe raza…

- In ultima saptamana, 69 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 227 km h, pe autostrada A1. Potrivit Politiei Romane, in perioada 5 ndash; 11 februarie…

- A furat o mașina și apoi a sunat proprietara sa o intrebe cum poate sa o porneasca. Un barbat din Minnesota, SUA, a fost arestat dupa ce a furat o mașina din parcarea unui supermarket și apoi a sunat proprietara sa o intrebe cum poate sa porneasca vehiculul. Edward Leroy Wilson, in varsta de 37 de ani,…

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant…

- Marti, 6 februarie, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Sarasau au identificat, pe raza localitatii, o persoana urmarita national. Este vorba de o tanara in varsta de 29 de ani, domiciliata in comuna Calarasi, judetul Botosani, data in urmarire de Inspectoratul de Politie al Judetului Botosani, dupa…

- Comertul ilicit cu tigari ramane in atentia politistilor. Marti, 6 februarie, politistii sigheteni au intensificat activitatile pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu tutun pe raza municipiului. Activitatile sustinute de politistii de ordine publica au dus la identificarea unei femei de 43…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Cugir a fost retinut de Politie, fiind cercetat dupa ce a furat o masina si a condus-o fara permis. Politistii il cerceteaza si in alte dosare, pentru infractiuni similare. Potrivit IPJ Alba, in 6 februarie, politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir l-au identificat…

- Politistii spun ca a fost vorba despre o intrecere intre trei autoturisme. La un moment dat, unul dintre soferi a pierdut controlul volanului, a atins o bordura, s-a rasturnat, iar apoi a lovit un stalp care s-a rupt in doua. Potrivit martorilor, celelalte doua autoturisme au parasit imediat…

- Politistii brașoveni fac cercetari, pentru a identifica un conducator auto care a lovit cu masina o fetita de 9 ani si pe bunica acesteia, in timp ce traversau regulamentar Bulevardul Grivitei. Incidentul a avut loc duminica, in jurul orelor 9.15, cand cele doua victime au fost lovite de o mașina in…

- Accidentul s-a petrecut in apropiere de localitatea Murighiol. Tanarul a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza vitezei, si a intrat cu masina intr-un copac. Pompierii si medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru barbat. Acesta a murit pe loc in urma…

- Politistii rutieri au continuat controalele pe drumurile publice pentru a preveni, depista si combate producerea de accidente rutiere. Soferii care au condus in stare de ebrietate, cei care au calcat pre tare pedala de acceleratie sau cei care au oprit sau stationat neregulamentar au fost sanctionati…

- Cercetarile politistilor maramureseni, efectuate dupa sesizarile cetatenilor privind comiterea unor fapte de furt, au dus la identificarea mai multor persoane banuite si la recuperarea prejudiciilor create. La Borsa politistii au identificat un barbat care a sustras mai multe bunuri dintr-un supermarket…

- Un tanar din Constanta, banuit de comiterea unei infractiuni de furt a fost identificat de politistii constanteni. Acesta este suspectat ca a alimentat masina la un peco din Agigea si a plecat fara sa ahite contravaloarea carburantului. Potrivit IPJ Constanta, la data de 31 ianuarie a.c., politistii…

- Doi tineri, banuiti ca au pus in circulatie monede false, au fost azi depistati de politistii de combatere a criminalitatii organizate. Unul dintre ei a fost retinut pentru 24 de ore. Ieri, 30 ianuarie, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, cu sprijinul…

- Combaterea vitezei excesive ramane o preocupare principala a politistilor Serviciului Rutier Maramures, care organizeaza in permanenta actiuni prin intermediul carora incearca prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesiva. Acesta a fost si scopul actiunii organizate duminica, 28 ianuarie,…

- Un accident rutier care putea avea urmari tragice s-a petrecut ieri dupa-amiaza la intrare in Reșița, aproape de restaurantul Casa Banațeana. O mașina s-a rasturnat in raul Barzava și doar o minune a facut ca cele doua persoane din interior sa scape cu viața. Un accident rutier s-a produs vineri, in…

- Un barbat din Montreal, recunoscut pentru farsele sale, i-a pacalit pe politisti dupa ce a sculptat o masina din zapada. Fortele de ordine au crezut ca autovehiculul era parcat ilegal asa ca au lasat pe „parbrizul” canadianului o amenda, relateaza Daily Mail.

- Zapada și neatenția era sa ii coste scump pe doi soți din localitatea Leordina, județul Maramureș. Barbatul a pierdut controlul volanului și au ajuns cu mașina in apa. Un cuplu din localitatea Leordina a fost la un pas de tragedie in aceasta seara. Ei se indreptau spre un spital din Targu Mureș, insa…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, aproximativ 14.500 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 169.700 lei. In urma acțiunilor, un cetațean roman este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda, iar un autovehicul in valoare…

- Politistii din Sebes l-au identificat pe un tanar ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-un autoturism lasat neasigurat intr-o spalatorie auto din municipiul Sebes. Pentru a nu deveni victime ale infracțiunilor de furt, politia recomanda cetatenilor sa-si asigure bunurile. La data de 12 ianuarie…

- Salman Khan a primit amenințari cu moartea de la un gangster, pe nume Lawrence Bishnoi. Un grup de barbați inarmați și-a facut apariția pe platoul de filmare de la noua pelicula a lui Khan, "Race 3", din Mumbai, potrivit Mumbai Mirror. Iulia Vantur, chef de pomina alaturi de Salman Khan. Ce…

Salman Khan a primit amenințari cu moartea de la un gangster, pe nume Lawrence Bishnoi, dupa ce actorul a fost la o audiere la tribunalul Jodhpur cu privire la cazul sau de braconaj. Insa, miercuri lucrurile au luat o intorsatura urata, iar un grup de barbați inarmați și-a facut apariția pe platoul

- Ieri, 7 ianuarie 2017, in jurul orei 08.00, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata de un barbat de 57 de ani, din Sebes, cu privire la faptul ca i-a disparut autoturismul ce era parcat in fata locuintei. In urma verificarilor efectuate, politistii au gasit autoturismul, in zona Parcului Arini din…

- O masina in valoare de aproximativ 2.000 de euro a fost recuperata de politistii romani, insa povestea din spatele furtului este mai complicata decat pare la prima vedere. La data de 5 ianuarie, in urma activitaților de investigare intreprinse de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Covasna,…

- TRAGEDIE. Detalii halucinante ies la iveala in cazul fetitei de 11 ani ucisa intr-un accident provocat de unchiul ei Dezvaluiri cutremuratoare despre tragedia zilei. Soferul care a provocat accidentul in care o fetita de 11 ani a murit, este unchiul copilei! Desi la inceput a negat totul, ulterior barbatul…

- O fetița de 11 ani din Buzau a murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Șoferul nu avea permis de conducere și era baut. Purtatorul de cuvânt al Poliției Buzau, Mihail Draghiciu, a declarat ca accidentul rutier s-a…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat urmarit national si international, pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Barbatul și-a aflat pedeapsa in anul 2016. La data de 3 ianuarie 2018, in urma…

- Accidentul in care a fost implicata masina de politie s-a petrecut in Lugoj. Politistii de la Locala erau in patrulare cand au fost anuntati prin 112 sa intervina la un accident. Un sofer baut a intrat cu masina intr-o alta masina parcata regulamentar. Acesta avea o alcoolemie de 0,9 alcool pur in…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din cuza șoferului. Acesta, in varsta de 49 de ani, circula pe strada Stan Vidrighin. La intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu nu a mai luat virajul și a intrat in scuarul sensului giratoriu. Mașina scapata de sub control s-a oprit intr-un stalp…

- O fetița de 6 ani din Germania a primit un telefon mobil cadou de Craciun a decis sa-și puna noua ''jucarie'' in funcțiune, sunand de 19 ori intr-o singura zi la singurul numar pe care il știa pe de rost, adica cel al poliției. Polițiștii, auzind doar vocea unui copil, și-au asumat o…

- Maestru emerit al boxului, Viorel Soroceanu, fost campion national a fost gasit, ieri, fara suflare in masina sa, intr-o parcare din Iasi. Din primele cercetari, se pare ca fostul sportiv, ajuns la 63 de ani s-a sinucis. Politistii au gasit un bilet de adio lasat de acesta, in care ii cerea iertare…

- Polițiștii maramureseni au acționat de Craciun și in zilele premergatoare Sarbatorii Nașterii Domnului, pentru siguranța comunitații. In doar 4 zile, au fost constatate peste 90 de infracțiuni, au fost aplicate peste 200 de amenzi și 17 șoferi au ramas temporar fara permis de conducere. In perioada…

- Fostul ministru italian Altero Matteoli a murit, in aceasta seara, intr-un accident de mașina, noteaza ansa.it. Matteoli se afla singur in autorurismul sau un BMW cand a intrat in coliziune cu un Nissan, in care se aflau doua persoane, ambele sunt in stare grava, scrie

- Politistii au fost sesizati ca in Satu Nou de Jos, in centru, a avut loc un accident de circulatie grav in urma cu putin timp. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment, patru persoane incarcerate in urma impactului. O masina a luat foc. Traficul rutier este blocat momentan.…

- Pompierii sigheteni, impreuna cu pompierii voluntari din cadrul S.V.S.U. Giulești, au acționat in localitatea Berbești, unde 9 gospodarii sunt afectate de revarsarea raului Mara. De asemenea, militarii din cadrul Punctului de Lucru Șomcuta Mare au evacuat apa din subsolul unei locuințe in localitatea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota au depistat la controlul de frontiera un tanar care conducea un autoturism marca Mercedes Benz, in valoare de 15.000 de euro, cautat de autoritatile din Germania. Mașina figura ca bun cautat pentru confiscare.…

- Politistii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au depistat șase cetațeni irakieni, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In seara zilei de 12 decembrie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au organizat și desfașurat o acțiune…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au identificat și indisponibilizat un autoturism marca Audi A4, in valoare de 11.000 euro, care figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritatile din Anglia. Ieri, 11 decembrie a.c., politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F.…

- Tramvaiul, inscriptionat cu simbolurile Centenarului, se indrepta spre Piata Unirii, iar in momentul in care a ajuns in zona Fundatie a fost lovit de un autoturism, al carui sofer nu i-a acordat prioritate. Intersectia respectiva este una dintre cele mai aglomerate din oras. In urma…

- Polițiștii din Gorj au prins in ultimele zile mai mulți șoferi bauți la volan. Un barbat de 42 de ani, din municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, a pierdut controlul volanului DJ 675 Balteni și a iesit in afara partii carosabile,...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc in zona Oborului Duminical. Un pieton a fost lovit de o masina. Politistii au demarat o ancheta pentru a stabili care sunt imprejurarile in care…

- Fiti precauti! Politistii maramureseni au fost semnalati cu privire la o noua metoda de furt din autoturism! Hotii din autoturisme au gasit o noua metoda de operare: leaga o sticla sau un obiect de roata autoturismului, soferul coboara sa vada ce provoaca zgomotul, iar pana dezleaga obiectul agatat…

- Lovitura pentru deputatul PSD care a lovit miercuri seara doi protestatari la ieșirea de la Palatul Parlamentului. Polițiștii efectueaza acum cercetari pentru vatamare corporala pe numele parlamentarului Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu.Deputatul PSD de Sibiu Ioan Terea s-a ales cu un dosar…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Arges l-au depistat, marti, pe barbatul in varsta de 28 de ani, din comuna argeseana Uda, care, acum doua saptamani, a pus pe jar oamenii legii, dupa ce, in timp ce era urmarit, a provocat un accident rutier in care au fost raniti doi politisti. Odata cu el au fost…