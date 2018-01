Stiri pe aceeasi tema

- In scopul de a preveni furturile din buzunare și poșete, dar și alte fapte de natura infracționala și contravenționala, polițiștii locali impreuna cu polițiști din cadrul Secției 1 au demarat controale-fulger in mijloacele de transport in comun din Timișoara, formand patrulele mixte, in uniforma dar…

- Polițiștii locali au continuat, in aceste zile, acțiunile pentru identificarea persoanelor care arunca deșeuri pe domeniul public! Astfel, numai in ultimele zile au fost aplicate 7 sancțiuni in valoare de 4.500 lei unor persoane care au fost surprinse aruncand resturi pe strazile Gh. Ostrogovici, C.D.…

- Polițiștii locali au facut din nou verificari pentru a stabili daca proprietarul aparatelor de plata tip paypoint din Timișoara a luat masurile de ridicare a acestora de pe domeniul public. Cum societatea comerciala Condra SRL care deține aceste aparate nu a luat nicio masura pentru intrarea in legalitate…

- Cele 10 biciclete electrice cu care s-a dotat municipalitatea suceveana din fonduri elvetiene nu vor putea fi folosite de suceveni pentru plimbari in weekend, nici de turistii dornici sa descopere obiectivele de interes din orasul care a fost desemnat anul trecut „destinatie europeana de ...

- Aproape ca nu trece zi in care cate un tir sa nu blocheze trecerea pe sub calea ferata de la Jiul. Polițiștii locali au dat deja o amenda, in dimineața zilei de joi, unui șofer din Drobeta Turnu Severin, care conducea un autotren ce aparține unei firme din orașul Cluj-Napoca. Omul a vrut…

- O femeie din Pitesti, amendata pentru ca vindea leustean fara eticheta. Aceasta a primit amnda de 100 de lei de la polițiștii locali. Femeia, care vinea leustean si marar a fost amendata de Politia Locala pentru ca nu a afisat eticheta produsului de pe taraba. In varsta de 44 de ani, din comuna Babana,…

- O firma solicita revocarea unei hotarâri de Consiliu Local emisa în 2014 privind oprirea, staționarea și parcarea neregulamentara pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. În opinia acesteia, prevederile HCL sunt nelegale. Acțiunea vine dupa ce a fost sancționata contravențional…

- Timișoara s-a umplut de rampe ilegale de gunoi și aproape ca nu exista spațiu de la colțul vreunui bloc unde nesimțiții sa nu arunce tot ce nu le mai trebuie prin casa. Polițiștii locali vor monta temporar camere video pentru supravegherea zonelor in care se formeaza de obicei aceste depozite.

- In cursul nopții de 15/16 ianuarie 2018, in timp ce se afla pe strada Cuza-Voda, o patrula a Poliției Locale a auzit o bubuitura infundata, destul de puternica. Incercand sa afle cauza acesteia, polițiștii locali au constatat ca dintr-o anexa subterana aflata in fața unei unitați bancare, o persoana…

- Mihaela Borcea s-a afișat in public alaturi de Sorin Rap, cel care ii este angajat ca om de incredere și șofer. Totuși, in week-end-ul trecut, prima fosta soție a lui Cristi Borcea a renunțat sa mai ascunda idila sa cu tanarul sau colaborator. La o petrecere, cei doi aproape ca au fost decretați…

- Politistii locali nu au sanse sa primeasca norma de hrana nici in acest an. Banii pentru acest capitol nu au mai fost alocati din septembrie, anul trecut, pentru ca nu s-au mai gasit bani in vistieria primariei. Lunar, sustin sindicalisti...

- Polițiștii locali au acționat zilele trecut in Complexul Studențesc, unde, in fața imobilului cantinei 4 C se afla o terasa nefuncționala, unde erau depozitate mai multe obiecte precum scaune, mese, umbrele, toate in dezordine, locația riscand sa se transforme intr-o rampa clandestina de deșeuri. In…

- Alerta seara trecuta la Timisoara! Un copil de 6 ani a disparut de acasa, iar toate autoritatile au fost alertate. Copil disparut la ora 17.00 a fost gasit dupa ora 23.00 de politistii locali, in centrul orasului, in apropiere de Club 30, aflat in compania altor copii mai mari. „Polițiștii locali au…

- Polițiștii locali au organizat in aceasta dimineața, impreuna cu reprezentanții Direcției de Asistența Sociala Timișoara, ai Primariei si Retim o acțiune de verificare in locația de pe str. Coriolan Brediceanu nr. 37, in fosta cladire a Ziarului Timișoara, in care s-a semnalat faptul ca s-au adapostit…

- Candva acolo a funcționat redacția Ziarului Timișoara. Acum, e casa de boschetari. Este vorba despre un imobil central de pe strada Brediceanu, aflat in proprietatea primariei. Polițiștii locali au constatat și ei ca acolo erau „chiriași” ilegali.

- Polițiștii locali au prins, ieri, in decurs de doar cateva ore, patru tineri care aveau asupra lor substanțe ilicite. Aceștia au fost ridicați de agenți și predați polițiștilor de la secțiile 3 și 4, care vor continua cercetarile in acest caz. „Polițiștii locali aflați in patrulare aseara, in jurul…

- In prima saptamana din acest an au fost depistati 32 de cersetori pe strazile Timisoarei. Acestia au fost preluati de polițiștii locali și predati centrului social de pe strada Telegrafului. Polițiștii locali timisoreni spun insa ca numarul cersetorilor din orasul de pe Bega a scazut destul de mult…

- Un șofer cu tupeu ridicat la cel mai inalt nivel a decis, fara nicio rațiune, sa iși „parcheze” bolidul chiar intersecție. Vorbim despre blocarea circulației intr-una din cele mai circulate sectoare de drum din Brașov (mai ales la sfarșit de saptamana), intersecția din Livada Poștei (strazile Dupa Ziduri,…

- Scriam, ieri, 3 ianuarie, despre un șofer care și-a parcat mașina intr-un mod total neinspirat , blocand circulația unor tramvaielor. Astazi, Poliția Locala Timișoara a remis urmatorul comunicat: „Polițiștii locali au intervenit ieri, in jurul orei 12.45, la o sesizare prin care se semnala faptul ca…

- Polițiștii locali aflați in patrulare au depistat chiar in ultima zi a anului trecut o persoana care vindea materiale pirotehnice pe Brancoveanu. La vederea patrulei de polițiști locali, cel in cauza a fugit, fiind insa imediat reținut. „Acesta a fost identificat in persoana lui G.T., de 45 de ani,…

- La final de an, pe site-ul Poliției Locale Timișoara a aparut un chestionar cu zece intrebari legate de acțiunile și serviciile pe care le ofera aceasta instituție. Potrivit descrierii oferite, conducerea instituției așteapta sa afle opiniile timișorenilor fața de polițiștii locali. Astfel,…

- Un grup de galateni, care stau pe o strada din apropierea garii, au vrut neaparat sa respecte traditia de Ignat, chiar daca stau la oras. Drept pentru care, noaptea trecuta, au parlit ditamai porcul in mijlocul orasului. Imaginile, pe drept cuvant socante, au fost surprinse de un trecator care le-a…

- In luna noiembrie, in cadrul planului de masuri – “Parcarea 2017”, privind circulatia autovehiculelor pe drumurile publice, politistii locali au aplicat 226 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 7.946 lei.

- Comerciantii de pe strada Transilvaniei, care obisnuiesc sa-si expuna marfa pe trotuar au fost vizitati de politistii locali. Patru societati au fost controlate, iar una dintre ele a fost amendata cu 2.000 de lei, iar marfa scoasa la vanzare in loc neautorizat a fost confiscata. Unii dintre comercianti…

- Trec zilele, trec… „Și mai bune, și mai rele”… Cele bune sunt tot mai rare, cele rele, din contra, vin in avalanșa. Zicala „cele rele sa se spele, cele bune sa se-adune” demult nu se mai potrivește cu viața noastra, prea grea și prea trista. Se-aduna relele in viața romanilor precum boabele de struguri…

- In scopul asigurarii climatului de siguranta civica si implementarii conceptului „Politia Locala in slujba cetateanului”, politistii locali din cadrul Directiei de Politie Locala Buzau, prin Serviciul Ordine Publica si Compartimentul Control Comercial, au actionat in data de 13.12.2017, pe raza municipiului…

- Doi migranti din Afganistan au fost depistati de politistii locali din Timisoara in Targul de Craciun din Piata Victoria, ambii fiind legitimati si predati Centrului Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil din Timisoara. ''Politistii locali aflati in patrulare in Piata Victoriei…

- O suceveanca a fost saltata de polițiștii locali din plin centrul Timișoarei, unde tocmai incercase sa inșele o vanzatoare de la Targul de Craciun. Ea pretextase ca vrea sa cumpere o bijuterie și a crezut ca poate scapa și cu banii, și cu lanțișorul pe care il voia. Polițiștii locali de la Serviciul…

- Incredibil: un barbat de 40 de ani a intrat in casa peste o femeie de 70 de ani, pe care a incercat s-o violeze! S-a intamplat in cartierul Iosefin, iar polițiștii locali l-au saltat pe agresorul in chiloți, dupa ce au fost chemați de urgența chiar de fiul victimei.

- Inconștiența maxima! Magazinele de cartier au la vanzare alimente expiratevunele și de șpte ani. S-au convins polițiștii locali din Buzau care au mers in control la cateva buticuri din oraș alese la intamplare. Agenții au dat amenzi in valoare de 6.000 lei și au confiscat marfa in valoare de 3.349 lei.…

- Polițiștii locali sunt cu ochii pe conducatorii auto care opresc sau staționeaza pe pistele amenajate pentru bicicliști pe raza municipiului Timișoara. In ultimele zile au fost inregistrate numeroase sesizari pe aceasta linie din partea cetațenilor, aceasta pe langa constatarile din teren ale polițiștilor…

- Politistii locali si pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta se pregatesc sa intervina pentru a lua masuri a acoperisului la sediul unei banci comerciale din zona Garii Constanta. Locatarii din zona au sesizat Politia Locala, dupa ce au observat ca pe fondul vantului puternic,…

- Polițiștii britanici din comitatele Devon și Cornwall angajeaza romani. Potrivit anunțului facut public facut de catre autoritați sunt cautate persoane care au cunoștiințe solide de limba romana. Decizia a fost luata deoarece in zona sunt foarte mulți vorbitori de limba romana care fie s-au stabilit…

- Peste 20 de politisti locali din cadrul Poliției Locale Alba Iulia au donat, marți, 28 noiembrie, sange, in cadrul acțiunii #GivingTuesday, organizata la nivel international. Polițiștii locali, atat barbati, cat si femei, s-au prezentat la ora 7:30 la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba si au decis…

- Buzoienii care isi usuca rufele la vedere au intrat deja in atentia Politiei Locale. Deocamdata, cei gasiti cu rufele-n public au primit avertisment, insa data viitoare ei ar putea primi sanctiuni usturatoare.

- Politistii locali au desfasurat pe raza municipiului Buzau, in perioada 20-26.11.2017, o serie de actiuni, in vederea asigurarii unui climat de ordine si liniste publica, respectarea curateniei pe domeniul public, precum si depistarea conducatorilor de autovehicule care nu manifesta o buna conduita…

- Politistii locali au continuat actiunile pentru depistarea persoanelor care incalca prevederile Legii nr. 12/1990 republicata, privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite, ocazie cu care au depistat, in zona pietei “Av.Stan Sararu” din…

- In data de 23.11.2017, politistii locali au continuat actiunile pentru depistarea persoanelor care incalca prevederile Legii nr. 12/1990 republicata, privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite, ocazie cu care au depistat, in zona pietei…

- Campania de conștientizare cu privire la importanța cunoașterii citirii termenelor de valabilitate la produsele consumate va avea loc in perioada 24 noiembrie – 22 decembrie a.c..Astfel, timp de o luna de zile, politiști locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locala Sector 4 impreuna…

- Politistii locali au desfasurat pe raza municipiului Buzau, in perioada 13-19.11.2017, o serie de actiuni, in vederea asigurarii unui climat de ordine si liniste publica, respectarea curateniei pe domeniul public, precum si depistarea conducatorilor de autovehicule care nu manifesta o buna conduita…

- Politistii locali din Targu Jiu se bucura de sustinerea Cartel Alfa, Filiala Gorj. Reprezentantii organizatiei sindicale le-au transmis membrilor sindicatului Pro Lex Gorj, care au organizat in luna octombrie un protest in fata unit...

- Actiunea s-a desfasurat atat in mediul urban, cat si in mediul rural si i-a avut in vedere, in mod special, pe pietonii care nu respecta normele rutiere. Potrivit IGPR, in cele sapte zile, politistii au aplicat 35.824 de sanctiuni contraventionale, dintre care 34.511 la regimul rutier. Un numar de 13.587…

- Polițiștii locali le-au pus gand rau șoferilor indisciplinați. Nu mai puțin de 96 de sancțiuni contravenționale in cunatum de aproape 28.000 de lei au fost aplicate in urma acțiunilor pe linie rutiera desfașurate de Poliția Locala. In acest weekend, politistii locali [...] citește mai mult Post-ul VIDEO:…

- Tone de gunoaie au fost aruncate pe marginea soselei Hunedoara – Manastirea Prislop. Politia locala a primit sarcina sa patruleze in fiecare zi pe acest drum pentru a-i prinde pe cei responsabili de mizerie, iar primarul face apel la localnici sa ii reclame pe acestia.

- "Pana pe 23 noiembrie, propune o solutie care sa imbunatateasca transportul public si mobilitatea urbana in Iasi. Ofera Iasul pentru plimbare, fa-i strazile respirabile, invata-i oamenii sa se respecte unii pe altii. Gandeste-te la ce te doare mai tare in Iasi cand vine vorba de transport public si…

- Trei tineri brașoveni au spart un geam din centrul orașului, dupa care au rupt-o la fuga. Polițiștii locali s-au sesizat imediat și i-au prins in foarte scurt timp. Astfel, i-au interceptat și identificat in mai puțin de cinci minute de la producerea incidentului. „Tinerii au fost conduși la Secția…

- Politistii locali din municipiul Targu Jiu nu vor primi norma de hrana nici pe luna octombrie, dupa ce Consiliul Local Targu Jiu a respins propunerea ca o suma de 150.000 de lei care este alocata pentru achizitionarea a cinci masini noi sa fie folosita pentru acordarea normei de hrana.

- Consilierii locali din Targu Jiu nu au fost de acord cu rectificarea bugetara care permitea Politiei Locale sa mai acorde norma de hrana pentru luna septembrie. Aproximativ 800 de lei ar fi primit, in plus, la salariu, fiecare angajat. F...