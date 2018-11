Polițiștii locali revin la școli, însă doar în week-enduri Politistii locali revin la scolile din municipiul Buzau. Acestia vor supraveghea terenurile de sport ale unitatilor de invatamant in weekend-uri, atunci cand toti copiii au liber la joaca. In zilele de sambata și duminica, in vacante sau chiar in timpul zilei, atunci cand nu sunt activitati, terenurile de sport ale scolilor sunt la dispozitia copiilor care doresc sa se joace. Acest lucru este reglementat printr-o hotarare de Consiliu, iar directorii unitatilor de invatamat trebuie sa accepte. Pentru a nu mai exista discutii, reprezentantii Primariei au decis ca politistii locali sa pazeasca terenuirle… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

