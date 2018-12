Polițiștii locali revin la paza școlilor și grădinițelor Politistii locali care aveau in sarcina paza scolilor, liceelor si gradinitelor din oras vor reveni la vechile locuri de munca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019. Contractele cu firmele private de paza expira la 31 decembrie 2018 si nu vor mai fi prelungite. ”Politistii locali vor reveni la paza scolilor de la 1 ianuarie. Nu o spun cu bucurie, ci cu regret. Plata acestor oameni ne costa mai mult decat daca am fi facut-o cu firme private de paza. Subiectul nu e incheiat, asteptam sa se pronunte justitia. In caz ca vom avea castig de cauza, vom proceda la desfacerea contractelor de munca. Dar… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

