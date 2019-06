Stiri pe aceeasi tema

- Hoții de buzunare acționeaza și in Alba Iulia. De multe ori nu este vorba despre localnici ci despre infractori ”in trecere”, veniți din alte orașe, ceea ce face prindea lor de catre polițiști mult mai dificila. Un caz de acest fel este in atenția polițiștilor de la Serviciu de Investigații criminale…

- Potrivit municipalitatii, normele de conduita pe mijloacele de transport în comun nu au fost actualizate din 2004, iar situațiile întâlnite pe teren nu mai corespund cu vechiul regulament. Cele mai importante modificari se refera la faptul ca cei care calatoresc cu mijloacele…

- Cetațenii din satul Susleni raionul Orhei vor avea oportunitatea de a se informa printr-o maniera accesibila cu privire la masurile de securitate necesare pentru a preveni victimizarea, siguranța personala, a familiei și protecția bunurilor materiale, in momentul plimbarii acestora

- Polițiștii locali continua și in aceasta perioada sa acționeaza permanent pentru depistarea persoanelor care apeleaza la mila publica pe strazile orașului. Chiar daca de la an la an s-a constatat o scadere a numarului de cerșetori și oameni ai strazii, polițiștii locali acționeaza pentru luarea masurilor…

- Timișorenii au putut cumpara bilete pentru transportul public scanand cardul la automatele BCR inca de marți, 19 martie. Chitanțele oferite de aparatele POS sunt valabile timp de 60 de minute. POS-ul accepta orice card bancar contactless și elibereaza doar bilete. Potrivit reprezentanților STPT,…

- Timisorenii care calatoresc cu tramvaiele, autobuzele, troleibuzele sau vaporasele vor putea plati biletul de calatorie cu ajutorul cardului bancar, folosind automate de plata (POS-uri) ce vor fi montate in mijloacele de transport in comun.

- Au fost efectuate controale in mijloacele de transport in comun din Timișoara, pentru mentinerea curateniei. Angajați ai STPT vor identifica si amenda calatorii care fac mizerie in tramvaie, autobuze sau troleibuze. Calatorii care fac mizerie vor fi sanctionati cu amenzi intre 200 si 500 de lei. Toate…

- Transportul in comun din Cluj-Napoca este pe cale sa-și ridice standardele. De data aceasta, nu este vorba despre innoirea parcului auto sau despre introducerea unor noi trasee, ci despre implementarea unor reguli mai stricte in ceea ce privește igiena și comportamentul calatorilor. Compania de Transport…