Stiri pe aceeasi tema

- Gest nobil facut de polițiștii locali buzoieni. Aceștia s-au mobilizat pentru a-i acorda o mana de ajutor unei buzoience bolnave, aflate pa patul de spital. Cunoscand problemele cu care se confrunta spitalele din Romania privind deficitul rezervelor de sange, aproximativ 20 de politisti locali au participat,…

- Vidrenii au daruit o „picatura de viața” pentru semenii lor Romania se confrunta, de cateva decenii, cu o criza acuta de sange in sistemul medical. Și tot de cateva decenii, medicii fac eforturi disperate sa gaseasca doritori care sa daruiasca viața celor aflați in impas. E o batalie pe muchie de cuțit,…

- Marti, 28 august 2018, jandarmii maramureseni au demarat o campanie de donare sange, la Centrul de Transfuzie Sanguina din Baia Mare, campanie intitulata „Jandarmii pentru viata!”. Aceasta actiune se inscrie in cadrul unei campanii umanitare initiate inca din anii precedenti la nivelul Jandarmeriei…

- Marti, 28 august, jandarmii maramureseni au demarat o campanie de donare sange, la Centrul de Transfuzie Sanguina din Baia Mare, campanie intitulata „Jandarmii pentru viata!”. Aceasta actiune se inscrie in cadrul unei campanii umanitare initiate inca din anii precedenti la nivelul Jandarmeriei Romane,…

- Doneaza sange, salveaza o viata!”. O noua actiune de donare de sange va avea loc in Protopopiatul Urziceni. Joi, 30 august, in intervalul orar 08.00 – 12.00, la sediul Protopopiatului Urziceni va avea loc o campanie umanitara. "Doneaza sange, doneaza o viata!" se va desfasura in colaborare cu Centrul…

- Lugojenii care vor sa isi ajute semenii aflati pe patul de spital pot dona sange in primele doua zile ale saptamanii viitoare. Spitalul din Lugoj si Centrul de Transfuzii Sanguine Timisoara organizeaza o campanie de donare in zilele de 27 si 28 august. Doritorii se pot programa la Secretariatul unitatii…

- Polițiștii locali din Cluj-Napoca au donat sânge, în urma apelului public pentru donare. ”În urma apelului privind cererea de sânge pentru victimele accidentului de pe strada Motilor, 30 de politisti locali s-au prezentat la Centrul…

- Un copil de 4 ani, de origine franceza, a fost gasit de polițiștii locali, ratacind in zona strazii Postavarul și in stare de șoc, dupa ce se pierduse de familia lui aflata in vizita in Brașov. Polițiștii locali de la Biroul 1 – Centru au gasit luni, un copil de patru ani, ratacit de parinți. Micuțul…