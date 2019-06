Polițiștii, la datorie în timpul minivacanței de Rusalii. Câți timișeni au sunat la 112 Peste 200 de politisti timiseni au fost in strada pentru linistea si siguranta cetatenilor, in perioada minivacantei de Rusalii 2019, astfel incat, nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra sigurantei publice. Politistii au intervenit la 225 de solicitari primite din partea cetatenilor si au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de peste 178.000 de lei. […] Articolul Polițiștii, la datorie in timpul minivacanței de Rusalii. Cați timișeni au sunat la 112 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai bine de 200 de polițiști au fost in strada, in tot județul Timiș, pentru a asigura liniștea și siguranța cetațenilor in perioada minivacanței de Rusalii. Nu au existat evenimente grave asupra siguranței publice. Totuși, au fost 225 de solicitari venite din partea cetațenilor, astfel ca oamenii legii…

- Peste 200 de politisti timiseni au fost in strada pentru linistea si siguranta cetatenilor, in perioada minivacantei de Rusalii. Politistii au intervenit la 225 de solicitari primite din partea cetatenilor si au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de peste 178.000 de lei. Politistii timiseni…

- Peste 20.000 de politisti, pompieri, jandarmi si politisti de frontiera vor fi mobilizati zilnic, la nivel national, pentru prevenirea faptelor ilegale si desfasurarea in conditii de siguranta a...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si reprezentantii Politiei Rutiere au decis luarea unor masuri in vederea fluidizarii traficului in zona Agentiei de Incasare Fetesti, avand in vedere ca in minivacanta de Rusalii, in zona, se pot inregistra ambuteiaje din cauza numarului…

- Pentru pregatirea sezonului estival, pompierii bihoreni au verificat, in ultimele trei luni, 33 de operatori economici din turism, dar si 15 ocoale silvice de stat si private care dispun de spatii de cazare si de agrement destinate populatiei, potrivit Agerpres. "Personalul Inspectiei de Prevenire…

- Luni, la pranz, politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Buzau au pastrat un moment de reculegere pentru colegul Cristian Amariei, impuscat mortal duminica in timpul unei misiuni. Politistii au intrerupt lucrul la ora 12,00. Cristian Amariei, un politist de 44 de ani din Recas, județul…

- Un agent de poliție din Timiș a ajuns la spital, in stare grava, dupa ce a fost impușcat in gat, in timpul serviciului. Conform primelor informații, polițistul in varsta de 43 de ani facea parte din unul dintre filtrele organizate pentru depistarea unei mașini date in urmarire. Acesta ar fi fost impușcat…

- Politia italiana a anuntat marti ca in timpul weekendului a avut loc o cearta intre doi oameni ai strazii langa gara din Termini, in timpul careia un marocan a atacat un georgian. Potrivit politiei, victima le-a spus anchetatorilor ca atacatorul l-a injunghiat in gat dupa ce i-a vazut lantisorul…