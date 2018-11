Politistii IPJ Constanta in alerta. O tanara de 18 ani din Harsova a disparut de acasa impreuna cu copilul de 10 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii prahoveni și familia unei tinere in varsta de doar 18 ani din Plopeni sunt in alerta dupa ce Georgiana, o tanara in varsta de doar 18 ani a plecat de acasa, fara sa spuna nimanui unde se duce. Potrivit IJP Prahova, persoana disparuta se numește Sava Georgiana-Larisa și are 18 de ani. Aceasta…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia unui tanar, AURELIAN IORDACHE, in varsta de 18 ani, din satul Miorita, comuna Ciobanu, judetul Constanta. La data de 20 iulie a.c., aceasta a plecat de pe raza localitatii Nicolae Balcescu, unde lucra ca cioban, fara a reveni pana in prezent, Semnalmente:…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia unui minor, IASAR TANER, in varsta de 12 ani, din localitatea Dobromir, judetul Constanta. La data de 20 octombrie a.c., aceasta a plecat de pe raza municipiului Medgidia, unde locuieste fara forme legale, fara a reveni pana in prezent, Semnalmente:…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia unei femei, LOREDANA IONELA BELEUJI, in varsta de 28 de ani, din localitatea Costinesti, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 octombrie a.c., aceasta a plecat de pe raza localitatii Costinesti, judetul Constanta, fara a reveni…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia unei minore, Bianca Andreea Levinte Florea, in varsta de 16 ani, din Constanta. La data de 5 octombrie a.c., aceasta a plecat de pe raza localitatii Constanta, de la un centru de plasament, fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: inaltime 1,60…

- Politistii din Prahova cauta o minora de 15 de ani, din Ploiesti, care a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit. Minora se numeste Roman Ramona si are 15 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din Ploiesti si nu a mai revenit. Au fost demarate, imediat, toate activitatile procedurale,…

- Ieri, politistii au fost sesizati de disparitia de la domiciliu a unui copil de 6 ani, pentru care s a solicitat urmarirea la nivel national. Potrivit Politiei Romane, la data de 5 octombrie a.c., politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, BORA MANUEL CATALIN, de 6 ani si 11 luni, din comuna…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui SILVIU IACOB, in varsta de 12 ani, din municipiul Mangalia, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 24 august a.c., acesta a plecat de pe raza municipiului Constanta, fara a reveni pana in prezent la Centrul de Plasament Micul Rotterdam,…