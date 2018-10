Politistii in alerta. O fata de 15 ani a disparut de acasa. Rudele au cerut ajutorul oamenilor legii

Politistii in alerta. O fata de 15 ani a disparut de acasa.…

Politistii din Prahova cauta o minora de 15 de ani, din Ploiesti, care a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit. Minora se numeste Roman Ramona si are 15 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din Ploiesti si nu a mai revenit. Au fost demarate, imediat, toate activitatile procedurale, politistii efectuand investigatii pentru gasirea persoanei in cauza. Minora are urmatoarele semnalmente: 1.70 m, aproximativ 60 Kg, constitutie atletica,par lung blond drept, ochi albastri. ...