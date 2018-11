Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Dolj au reușit sa recupereze, dupa aproximativ doi ani, boxele manelistului Nicolae Guța care i-au fost furate acestuia in timpul unei nunți ce a avut loc pe 8 decembrie 2016. Persoana care i le-a sustras este un tanar de 20 de ani, din Calafat, care in prezent este in arestul poliției…

- Polițiștii orașului Santana cerceteaza un barbat pentru concurs de infracțiuni. Polițiștii au depistat ieri, in trafic, un barbat de 39 de ani, din Calafat, in timp ce conducea un autoturism pe o strada din localitatea Santana. La solicitarea polițiștilor, barbatul a prezentat copia unui permis de conducere,…

- Iulia Vantur este extrem de fericita. Ea a fost premiata in cadrul unei gale care a avut loc in India. Fosta prezentatoare de televiziune Iulia Vantur a fost recompensata cu un premiu in cadrul unei gale care a avut loc in India, o gala unde sunt promovate sanatatea și frumusețea. Vedeta a fost foarte…

- Politistii au fost anuntati de producerea unui accident pe DN56, in apropierea localitatii Calafat, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, scrie News.ro. Un barbat in varsta de 47 de ani conducea un autoturism din directia Calafat catre Craiova, iar la un moment…

- Iasmina Milutinovici xi milionarul care detine Statuia LibertEtii s-au cEsEtorit la inceputul verii, iar la doar cateva luni de la marele eveniment romanca a fEcut anuntul. Este insErcinatE. Iasmina Milutinovici xi Bradford Hill urmeazE sE devinE pErinti la primEvarE.

- Anul acesta a fost unul cu momente dificile pentru Bianca Dragușanu! Dar, se pare ca ultimele luni vin cu vești excelente pentru frumoasa blondina. Mama ei a stat de vorba de curand cu medicii și au asigurat-o ca a invins cancerul cu care s-a luptat timp de doi ani. Citește și: Incepe scandalul? Anunțul…

- Simona Gherghe este una dintre cele mai iubite vedete din Romania, iar farmecul aparte al frumoasei prezentatoare a fost confirmat inca o data. Pe langa faptul ca emisiunea pe care o prezinta, "Acces Direct", este una dintre cele mai urmarite emisiuni de la tv, Simona Gherghe are acum un nou motiv de…

- Ziua de vineri a fost una incErcatE cu mari emo:ii pentru Elena Gheorghe "i sora ei. Ana Pirvulescu "i feti:a sa au fost externate din spital, iar cantErea:a a scris un mesaj induio"Etor pe re:elele de socializare.