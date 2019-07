Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de șapte ani a fost spulberat de o mașina pe o trecere de pietoni, in noaptea de miercuri spre joi, in Targu-Jiu. Accidentul a fost produs de un sofer de 21 de ani, din Targu-Jiu. In urma impactului, baiatul, care traversa strada alaturi de bunica sa, pe trecerea de pietoni, a fost…

- La data de 10 iulie a.c., politisti din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizati prin apelul 112 cu privire la faptul ca pe strada Traian din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu o victima. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca un tanar, de…

- Un minor a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, dupa ce a incercat sa smulga o geanta de pe umarul unei femei. Oamenii legii au reușit sa il identifice rapid pe autorul tentativei de talharie. Polițiștii gorjeni au fost alertați de catre o femeie, in varsta de 27 de ani, din municipiul…

- In urma unui accident rutier, produs ieri in comuna Balești, o femeie a ajuns la spital. Un șofer a incercat o depașire neregulamentara, a pierdut controlul volanului și a lovit femeia, care se afla in afara parții carosabile. Un barbat, in varsta de 32 de ani, din municipiul Targu Jiu, a reușit sa…

- Un barbat a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, banuit fiind da savarșirea infracțiunii de tainurie. In autotursimul in care se afla, s-au gasit 200 litri de produs petrolier, care a fost confiscat de catre oamenii legii in vederea continuarii cercetarilor. Un barbat, in varsta…

- Un șofer aflat sub influența alcoolului , a bagat in spital o femeie, deoarece cu a acordat prioritate de trecere autoturismului in care aceasta era pasagera. Din fericire, victima nu s-a ales cu leziuni severe. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targu-Jiu, au fost apelați la numarul unic de…

- Un barbat, in varsta de 49 de ani, din comuna Branești, urmarit la nivel național, a fost depistat pe raza municipiului Targu-Jiu, de catre polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale. Pe numele barbatului a fost emis de catre Tribunalul Gorj, un mandat de executare a pedepsei inchisorii…

- In data de 01.05.2019, la ora 11:00, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Petrosani, a avut loc un accident rutier. Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca, o femeie in varsta de 49…