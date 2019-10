Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 octombrie 2019, in intervalul orar 15.30-17.30, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov- Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, Poliția Municipiului Brașov, Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Rutier au organizat și desfașurat o acțiune…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice desfașoara in aceste momente o acțiune in doua piețe din Brașov, respectiv in Piața Star și Piața Tractorul, potrivit I.P.J. Revenim cu amanunte. The post Actiuni ale politistilor, in doua piete din Brasov, chiar acum appeared first on…

- La data de 01 octombrie a.c., in intervalul orar 16.00-20.00, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Feldioara in colaborare cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Brașov, Serviciul Rutier, Poliția Municipiului Brașov și luptatori ai Serviciului Acțiuni…

- Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat in zilele de 8 si 9 septembrie, o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor de evaziune fiscala si activitatilor ilicite din domeniul „comercializarii florilor…

- In aceasta dimineața, politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov efectueaza 13 perchezitii domiciliare și pun in aplicare 4 mandate de aducere, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de camata, șantaj și inșelaciune. La data…

- In perioada 2-4 august, polițiștii suceveni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au aplicat 10 sancțiuni conravenționale, in cuantum de 15.000 de lei, intr-o acțiune pe linia prevenirii și combaterii ilegalitaților in domeniul turismului. 6 amenzi au fost date la Legea privind protejarea…

- Procurori de la Parchetul de pe langa Judecatoria Brașov, polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, reprezentanți de la Direcția de Sanatate Publica și Garda de Mediu au descins in aceasta dimineața la depozitul de deșeuri nepericuloase al Fin-Eco, pentru efectuarea de cercetari…