Poliţiştii fac chetă pentru Poliţie. Agent: “NOI cumpărăm perdele, covoare” La avizierul Politiei Slatina a stat pana zilele trecute un afis prin care oamenii legii erau invitati sa contribuie cu doi lei la cheltuieli de curatenie. Banii trebuiau sa ajunga la sefii de birou. Agentii spun ca insa ca subventioneaza Politia cu tot felul de alte maruntisuri. Conducerea Politiei Olt face acum ancheta ca sa afle cine a pus afisul. Nu comenteaza insa lipsa finantarii. Iulian Nicolae - purtator de cuvant IPJ Ol: „In funcție de rezultatul cercetarilor, vom reveni cu informații suplimentare. (Reporter: Dar este legal?) Interviul s-a incheiat”. Politistii din multe judete se plang… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Realizarea noului pavilion la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț a mai avansat cu un pas, poate cel mai important: finanțarea. Unul din contractele semnate de Consiliul Județean, prin președintele Ionel Arsene, cu Ministerul Dezvoltarii, prin secretarul de stat Adrian Gadea, are in vedere extinderea…

- Renumele sau notorietatea unei companii nu reprezinta intotdeauna un garant al calitații serviciilor practicate de catre aceasta. Așa susține un roman din Londra care in urma cu un an a trait „un adevarat coșmar”, deși apelase la „o firma gigant” care se ocupa cu comercializarea biletelor la spectacole…

- Compania Consiliului Județean Neamț risca sa ramana, din nou, fara director. In condițiile in care locul lui Ioan Munteanu din Camera Deputaților a ramas liber, pe baza de demisie (vezi aici ), PSD-ul este obligat sa faca alta numire. Primul pe lista este Viorel Stan, ”generalul” de la ISJ, dar este…

- Iata ce scria Ministerul de Interne iesean, a doua zi dupa Unire, catre administratiile din Dorohoi, Botosani, Falciu, Neamt, Roman, Vaslui, Tutova, Tecuci, Galati, Ismail si Cahul: "Inaltimea sa domnul nostru Alexandru Ioan I este ales de domn si a Valahiei de catre Adunarea de acolo in unanimitate.…

- De la ora 16:00, a intrat in vigoare o avertizare nowcasting de Cod Portocaliu, valabila pana la ora 19:00 pentru județul CONSTANȚA (Navodari, Cogealac, Corbu, Crucea, Fantanele, Gradina, Istria, Lumina, Mihail Kogalniceanu, Mihai Viteazu, Nicolae Balcescu, Pantelimon, Sacele, Targușor, Vulturu).…

- Procurorii DNA de la Bacau l-au reținut, joi, pe Ionel Arsene, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației județene Neamț a unui partid politic, pe care il acuza de trafic de influența. Direcția arata ca in cursul anului 2013, Arsene, in calitate de deputat in Parlamentul…

- Potrivit sursei citate, pana la ora 23:00, in zona joasa a judetului Mehedinti, precum si in judetele Olt si Dolj, se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 55-65 kilometri/ora, polei si ghetus. De asemenea, se vor inregistra si fenomene asociate, precum precipitatii…

- Panaite considera ca incidentul de duminica seara este 'deosebit de grav' si cere 'toleranta zero in astfel de cazuri'. 'Cer tuturor factorilor implicati in derularea anchetei sa faca toate eforturile pentru ca autorul sau autorii sa fie identificati si trasi la raspundere cat mai rapid. Legea…

- Drumarii au actionat cu 740 utilaje si 4.355 tone material antiderapant pe mai multe drumuri din 22 de judete, in perioada 13 ianuarie, ora 17:00, 14 ianuarie, ora 12:00, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), remis duminica AGERPRES.…

- Persoana vatamata a mentionat ca a retinut fizionomia persoanei care i a retras fraudulos banii, iar ulterior, plimbandu se prin cartier, a observat un barbat ale carui trasaturi semanau foarte mult cu cel care aparea in inregistrarile video prezentate de politisti. Acesta l a verificat pe Facebook,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 17.535 locuri de munca, în data de 12 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi vacante sunt înregistrate în București, capitala fiind urmata de județele…

- Computere tomografice si RMN-uri pentru 33 de spitale din tara Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. Echipamente medicale perfomante vor intra în dotarea mai multor spitale judetene si din capitala. Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a semnat, astazi,…

- Fondul de campanie al lui Vladimir Putin, care este nominalizat pentru președinția rusa pentru al patrulea mandat, a atins pragul maxim admis prin lege – 400 de milioane de ruble (5,8 milioane de euro), a anunțat Comisia Electorala Centrala a Rusiei (CECR). Banii pentru fondul Putin au fost stransi…

- Tanara din Roman a plecat in Italia in anul 2005, cand avea 24 de ani. De atunci nu a mai dat niciun semn de viata si nu a mai luat legatura cu familia. Dupa 13 ani mama fetei a depus o plangere la politie. Oamenii legii au demarat cercetari in acest caz si urmeaza sa ceara ajutorul autoritatilor…

- Procurorii DNA de la Bacau l-au trimis in judecata, in libertate, pe fostul deputat Mihai Banu, aflat in stare de deținere la penitenciarul Bacau, pentru trafic de influența in forma continuata. Alaturi de acesta vor mai fi judecați in acest dosar Dorinel Ursarescu și Ion Rotaru, administratori ai unor…

- Meteorologii anunta vreme calda de Craciun Foto: Arhiva Meteorologii anunta vreme calda de Craciun. În sudul si estul tarii, maximele termice vor fi ajunge mâine, la 15 grade, - a precizat pentru Radio România Actualitati, meteorologul de serviciu de la Administratia Nationala…

- Potrivit meteorologilor, in zona montana inalta a judetelor Mehedinti, Gorj si Valcea vantul va prezenta intensificari locale ce vor atinge la rafala 80-90 km/h viscolind ninsoarea si spulberand zapada. De asemenea, vizibilitatea va fi redusa, iar pe arii restranse se va semnala ninsoare. Tot…

- Spania, etapa a 17-a. El Clasico Real Madrid – FC Barcelona, versiunea 2017, derby-ul rundei. Meciul se joaca pe 23 decembrie. Marți, 19 decembrie 22.30 Levante – Leganes 0-0 Miercuri, 20 decembrie 20.30 Getafe – Las Palmas 2-0 VIDEO 22.30 Real Sociedad – Sevilla 3-1 VIDEO Joi, 21 decembrie 20.30 Eibar…

- Proiect comun al pompierilor romani si sarbi Foto: Arhiva. Fondurile europene sunt o solutie si pentru dotarea inspectoratelor pentru situatii de urgenta, iar pompierii din judetul Mehedinti dau un exemplu în acest sens. Au reusit sa obtina, împreuna cu cei din Serbia,…

- Selectia candidatilor se va desfasura in doua localitati din tara: 1. Roman (judetul Neamt) – 17 ianuarie 2018 2. Braila (judetul Braila) – 19 ianuarie 2018 Durata contract: aproximativ 3 luni. Timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana, cu posibilitatea ca, in timpul campaniei, in functie de productie,…

- Convoiul in care se afla Regele Mihai in 25 decembrie 1990 și care mergea spre Curtea de Argeș a fost insoțit de SRI, dar pe traseu a fost oprit de Ministerul de Interne, a dezvaluit ministrul culturii de la aceea vreme Andrei Pleșu la Digi 24.

- Convoiul in care se afla Regele Mihai in 25 decembrie 1990 și care mergea spre Curtea de Argeș a fost insoțit de SRI, dar pe traseu a fost oprit de Ministerul de Interne, a dezvaluit ministrul culturii de la aceea vreme Andrei Pleșu la Digi 24.

- Simona Halep s-a asociat cu Ion Tiriac, iar liderul din WTA finanteaza o echipa care îi porta numele în campionatul de hochei dedicat juniorilor, organizat de fostul tenismen la Telekom Arena. Înainte de a intra în afaceri cu mentorul ei, Halep a pus o conditie importanta:…

- Michy Nioața a inceput demersurile pentru a obtine fonduri europene din 2011, cand inca nu fusese ales primar. In 2012, a obtinut si primele sume de bani. In total, 40 de mii de euro au intrat in conturile fiicei sale. Procurorii DNA au intrat pe fir in urma unui denunt. Un localnic l-a reclamat pe…

- Accidentul a avut loc pe DN 15, intre localitatile Borsec si Tulghes, fiind implicat un microbuz in care se aflau 20 de pasageri si care facea o cursa din Republica Moldova. Primele informatii arata ca si-au pierdut viata doua persoane - un barbat si o femeie. De asemenea, alti sapte oameni…

- Jucatorii Luceafarului Oradea, formație care a remizat azi spectaculos pe terenul Ripensiei, scor 4-4, sunt neplatiți de doua luni de zile și par sa stea pe un butoi cu pulbere. Deși echipa a fost preluata de omul de afaceri Nicolae Sarcina la inceputul sezonului și situația bihorenilor parea imbunatațita,…

- Uniunea Europeana nu are incredere in Guvernul Republicii Moldova, de aceea este necesara condiționarea asistenței macro-financiare de 100 de milioane de euro, afirmația aparține europarlamentarului roman, Siegfried Mureșan. Intr-un interviu pentru report.md, Mureșan spune ca Guvernul de la Chișinau…

- Cod galben de vant si viscol in 16 judete și in București Foto: Arhiva/ cnadnr.ro Meteorologii au instituit cod galben de vânt si viscol în 16 judete si în municipiul Bucuresti. În Arges si Dâmbovita se vor semnala, pâna la ora 13:00, intensificari ale…

- Agenții de la Poliția Rutiera din localitatea Spino d’Adda, provincia Cremona, au amendat la sfarșitul saptamanii trecute un șofer roman cu suma de 9.500 de euro și au confiscat autovehiculul acestuia, dupa ce s-a constatat ca transporta marfa fara autorizație și avea ascunse in furgoneta sa și 215…

- Modificarile aduse Codului Fiscal ar putea sa determine scaderi semnificative in ceea ce priveste infiinatarea de noi firme, explica un specialist in domeniu. Profilul antreprenorului roman si care sunt marile temeri ale celor care vor sa intre acum in afaceri.

- Optsprezece judete sunt, vineri, sub avertizare cod galben de ceata, din cauza careia vizibilitatea este redusa local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila pentru judetele Botosani, Neamt, Suceava pana la…

- Satul Hinova, din judetul Mehedinti, ascunde o comoara pe care autoritatile statului au uitat sa o valorifice. Este vorba despre castrul roman, descoperit in 1980, in care s-a gasit un tezaur alcatuit din 9.639 de piese. Oamenii locului au crezut ...

- Agenții economici ofera, luni, la nivel național, 24.814 de locuri de munca, potrivit datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri de munca vacante sunt în București (4.304), Prahova (2.313) și…

- In vremurile copilariei noastre, eram obișnuiți ca, in fiecare an de Craciun, sa simțim mirosul de brad, care ne aducea atata bucurie. Odata cu trecerea timpului, din pacate, statisticile ne arata ca fondul forestier se diminueaza, iar oamenii au inceput sa se gandeasca din ce in ce mai mult la salvarea…

- Gabriel Torje a evoluat timp de doua sezoane in prima liga spaniola, la Granada si Espanyol, si sustine ca a avut cele mai multe probleme in duelurile cu Sergio Ramos, fundasul lui Real Madrid. "Sergio Ramos, cu siguranta, este fotbalistul cu care am avut cele mai mari probleme. M-a lovit, m-a calcat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, o serie de atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in 16 judete din sudul si sud-estul tarii, inclusiv in Bucuresti, dar si de vant puternic in alte cinci judete din nordul si estul tarii.…

- Pana la ora 10:00, este Cod Galben de ceața care va determina scaderea vizibilitații chiar sub 50 de metri in județele Dolj, Olt, Vrancea, Galați. Pana la aceeași ora, ANM a emis același Cod Galben, cu precizarea ca va cadea și burnița, pentru județele: Buzau, Braila, Ilfov, Ialomița, Argeș, Teleorman,…

- Pacienții cu probleme de mobilitate trebuie sa urce scari extrem de abrupte, cu liftul sunt probleme, iar managerul Spitalului Județean încearca sa ascunda totul. Aceste dezvaluiri și multe altele le-a facut Emanuel Ungureanu într-o filmare live pe pagina sa personala de Facebook, unde a…

- Potrivit datelor existente la Camera de Comerț și Industrie Neamț, municipiul Roman este, in aceasta perioada, motorul economiei județului. Se estimeaza ca peste 55% din PIB-ul județului este furnizat de Roman și zona lui limitrofa. In ultimii ani, au și aparut investiții noi, care produc – in general,…

- Zeci de mii de soferi risca amenzi de minim 2.000 de lei, incalcand fara stiinta prevederile legale, la circulatia pe un important drum national. Accidentele rutiere sunt la ordinea zilei. Drumul in cauza, DN2, simbolizat si E 85, are o lungime de 333 kilometri si leaga localitatile Bucuresti, Urziceni,…

- Acesta este adevarul despre momentul controversat de la Balul Liceului Petru Poni din Roman (judetul Neamt): copile de 12-13 din trupa DANCE ART VALIAN au dansat pe un colaj muzical in care era si un fragment cu versurile „ladies pop your pussy like this". Dupa cum se observa din clipul de mai sus,…

- Un tanar care doreste sa-si pastreze anonimatul ne-a oferit un exemplu demn de urmat. Intr-una dintre serile trecute a gasit pe strada in Iasi 500 de euro si i-a dus la sediul Politiei Municipale. Banii i-a gasit in zona sectiei 3 de Politie (Centru - Tudor). Agentii fac verificari pentru a afla cui…

- Ministerul de Interne propune modificarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, care stabilește ca Poliția Româna nu se mai ocupa cu „siguranța cetațeanului”, conform Digi24.ro Concret, la art. 26 alin. 1, care detaliaza atribuțiile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, atentionari de vant puternic valabile in orele urmatoare, pentru 15 judete ale tarii. La munte, vantul va prezenta intensificari care vor atinge 90 - 100 de kilometri pe ora, spulberand zapada. Atentionarile de vant puternic au fost…

- Meteorologii au emis, marti, mai multe avertizari nowcasting de vant puternic, valabile pentru 14 judete din tara. Sunt vizate rafale de vant care in zonele joase pot avea 55 – 65 de kilometri la ora, izolat putand ajunge la 80 de kilometri la ora, in timp ce la munte pot atinge si depasi 100 de…

- Pe data de 1 noiembrie, primul roman care va fi expulzat ca urmare a Brexit este Asan, un tanar cu dizabilitați, in varsta de 24 de ani. Asan are o poveste de viața tulburatoare. Inca de la naștere a fost abandonat intr-un orfelinat, dupa care a trait pe strazi, iar in iunie 2014 a ajuns in…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat cetațenii europeni aflați in centrele de detenție și care nu au resurse sa se intrețina singuri ca ar fi mai bine pentru ei sa paraseasca de bunavoie Marea Britanie pentru a nu deveni cerșetori in aceasta țara, relateaza publicațiile The Guardian și El Mundo.…

- In centrul comunei Livezile se afla o casa in paragina, aproape in ruina. Probleme cu imobilul uitat de proprietari au existat inca de la infiintarea primariei, dupa anii ’90. Emil Petrovici, viceprimarul comunei, a mentionat ca respectiva cladire a apartinut statului roman, fiind cumparata ulterior…