Polițiștii din Sebeș, chemați la un accident cu o motocicleta condusă de un tânăr beat și fără permis La data de 9 aprilie 2019, in jurul orei 15.50, politistii rutieri din Sebes, au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada Principala, din comuna Pianu, judetul Alba.Se pare ca, un tanar de 26 de ani, din comuna Pianu, in timp ce conducea o motocicleta, a pierdut controlul acesteia la intrarea pe banda de mers in urma unei depasiri si s-a rasturnat intr-un sant de pe marginea drumului. In urma accidentului, tanarul a suferit leziuni corporale usoare. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest care a evidentiat faptul ca era sub influenta bauturilor… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist din Pianu, fara permis dar cu alcool ”la bord”, s-a rasturnat intr-un sant de pe marginea drumului Politistii rutieri din Sebes l-au depistat pe un tanar de 26 de ani din comuna Pianu, judetul Alba, care a condus o motocicleta neinregistrata, fara a detine permis de conducere corespunzator…

- Un barbat de 32 de ani, din Bicaz este cercetat de politisti sub aspectul comiterii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. Luni, 1 aprilie, politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Baia Mare au depistat in trafic un tanar de 32 de ani care conducea un autoturism…

- La data de 16 martie 2019, in jurul orei 18.00, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe raza localitatii Pianu de Jos. Un tanar de 20 de ani, din comuna Pianu, in timp ce circula cu un moped, a pierdut controlul asupra acestuia si cazut albia paraului Lolea.…

- La data de 16 martie 2019, in jurul orei 18.00, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe raza localitatii Pianu de Jos. Un tanar de 20 de ani, din comuna Pianu, in timp ce circula cu un moped, a pierdut controlul asupra acestuia si cazut albia paraului Lolea.…

- La data de 10 martie 2019, in jurul orei 16.00, politistii din Abrud au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier in localitatea Mogoș. Polițiștii deplasați la fata locului au constat ca, un barbat, de 46 de ani, din localitatea Intregalde, in timp ce a condus un moped, neinregistrat,…

- La data de 28 februarie, in jurul orei 22.30, politistii din cadrul Poliției orașului Huedin, Compartimentul Rutier, au depistat un barbat, de 39 de ani, din comuna Capușu Mare, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații Izvorul Crișului, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie.…

- Un copil de zece ani din localitatea Slobozia Conachi a ajuns la Spitalul de Pediatrie din Galati, dupa ce masina in care se afla, condusa de un barbat baut si fara permis, s-a izbit de zidul unei cladiri, se arata intr-un comunicat transmis marti de Inspectoratul Judetean de Politie Galati. Potrivit…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al IPJ Constanta, beneficiind de sprijinul colegilor din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala, au depistat un barbat care era urmarit international pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara a poseda…