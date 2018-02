Stiri pe aceeasi tema

- In urma aparitiei in spațiul public a unor comentarii legate de o percheziție domiciliara efectuata ieri de polițiștii prahoveni in municipiul București, va comunicam urmatoarele: La data de 15 februarie 2018, polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Prahova s-au deplasat in municipiul…

- Polițiștii clujeni solicita ajutorul cetațenilor pentru a depista o clujeancî disparuta de acasa.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca SIMION MARINELA, de 68 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat voluntar de la reședința din data de 13.02.2018 și nu s-a mai întors”,…

- Periculoase, abuzive, inoperabile, cu ”dedicatie”, devastatoare ca efect, imposibile. Acestea au fost expresiile folosite cel mai des in spatiul public cu privire la modificarile legilor justitiei. Atentia specialistilor din domeniu s-a concentrat pe tentativa de a controla politic justitia, insa au…

- „Vrem ca Justitia sa ramana independenta, prin urmare solicitam retragerea integrala a proiectului de modificare a legilor Justitiei! Vrem retragerea integrala a proiectului de modificare a Codului penal si a Codului de Procedura Penala! Cerem demisia tuturor persoanelor cu probleme penale din functii…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au constatat 32 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat aproape 800 de sanctiuni contraventionale, pentru neregulile depistate in aceste zone.

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au constatat 32 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat aproape 800 de sanctiuni contraventionale, pentru neregulile depistate in aceste zone. In perioada 3 9 februarie a.c., sub coordonarea…

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- Polițiștii de frontiera au tras mai multe focuri de arma pentru a opri mai multe persoane care transportau spre interiorul țarii colete voluminoase. In pachete erau cateva mii de cutii de țigari de contrabanda. Un echipaj al poliției de frontiera de la Sighetu Marmației a fost obligat sa iși foloseasca…

- Politistii specializati in arme, explozivi si substante periculoase au constatat, pe parcursul actiunilor din ultima jumatate de an, aproape 600 de infractiuni, au aplicat peste 550 de sanctiuni contraventionale si au ridicat zeci de mii de munitii, arme letale de vanatoare, tone de carne de vanat si…

- Hoții au spart trei case in noaptea de vineri spre sambata. Potrivit polițiștilor, in afara de locuința cantarețului Ruslan Lazarin, hoții au mai pradat alte doua case. In toate cele trei cazuri, oamenii legii efectueaza cercetari. „In cursul zilei de astazi au mai fost facute doua sesizari cu…

- Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Totusi, pentru a putea beneficia de aceasta facilitate, solicitantii trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- Comunicat de presa - IPJ IlfovColiziune intre doua autovehicule La data de 13 ianuarie a.c., in jurul orei 23.00, o tanara, de 22 de ani, din (...) Focsani, a condus un autoturism pe D.N.C.B., sensul de mers, dinspre Otopeni catre Tunari, iar in apropierea kilometrului 4,…

- Polițiștii din Braila sunt in alerta dupa ce o fata de 13 ani a plecat de acasa in cursul zilei de duminica și nimeni nu mai știe nimic de ea. Adolescenta a plecat de acasa, din comuna braileana Zavoaia. Copila și-a facut bagajele și, fara sa spuna ce are de gand sa faca sau sa lase vreun bilet, a…

- Politistii prahoveni si cei ai Directiei de Operatiuni Speciale - IGPR efectueaza, miercuri, 14 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de furturi din societati comerciale, locuinte si anexe. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, incepand cu luna…

- Totul s-a intamplat in 4 ianuarie, in jurul orei 12.15, cand autoritațile au fost sesizate, prin 112, de catre pagubit, un batran de 79 de ani din municipiu, care reclama faptul ca un necunoscut i-ar fi furat o suma importanta de bani din locuința. „Polițiștii s-au deplasat de indata…

- Politistii brigazii Rutiere a Capitalei au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, peste 130 de sanctiuni contraventionale si au retinut 18 permise de conducere, in cadrul unei actiuni care a avut ca scop depistarea celor care conduc autovehiculele sub influenta bauturilor alcoolice, precum…

- Politistii au aplicat aproape 200 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au constatat 20 de infractiuni. Acestia au intervenit la 29 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.

- Politistii din Draganu au devenit adevarati eroi pentru o femeie. Spunem asta pentru ca oamenii legii au returnat persoanei in cauza o geanta in care se afla suma de 16.000 de euro. Intreg episodul s-a derulat la celebrele restaurante de la Dedulesti. Se pare ca femeia din Braila se intorcea in tara…

- In noaptea de 1 spre 2 ianuarie, la ora 03.00, pe strada Progresului din municipiul Baia Mare s-a produs un accident de circulatie in urma caruia trei autoturisme ce erau parcate au fost avariate. Cercetarile efectuate de politisti au relevat ca banuit de comiterea faptei este un tanar de 24 de ani,…

- Tragedie nemarginita in prima zi a anului 2018. Un celebru solist de muzica populara s-a sinucis. Este vorba despre Sergiu Curca, un tanar in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, s-a sinucis, in prima zi a anului. Tanarul a fost gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul…

- Aproape 1.000 de kilograme de articole pirotehnice de diferite categorii au fost gasite de politisti intr-o locuinta din Bucuresti, in urma unei perchezitii domiciliare. Potrivit politistilor, doi tineri ar fi vandut produsele pirotehnice cu ajutorul mai multor persoane in zona unui complex comercial…

- Politia Locala Galati a aplicat, de la inceputul anului 2017, prevederile legii pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, zilnic, atunci cand oamenii legii au constatat incalcari ale actului normativ. Politistii locali de la nivelul municipiului Galati au aplicat, in…

- Politistii locali au sanctionat contraventional un barbat care arunca cu petarde in galatenii care se aflau in piata centrala din Galati, la cumparaturi de sarbatori. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- "Legile justitiei au fost votate, ele ajung acum la presedintele Klaus Iohannis, care le poate intoarce o singura data inapoi. Legile de modificare a codului penal urmeaza sa fie votate. „Masacrarea Justitiei de catre PSD-ALDE, criticata de magistrati, Departamentul de Stat, Comisia Europeana,…

- Sute de persoane marsaluiesc, la aceasta ora, pe strazile din centrul Capitalei, in semn de protest fata de modificarile aduse legile justitiei. Cele aproximativ 200 de persoane participante la protest au plecat sambata in mars din Piata Victoriei spre Parlament, in semn de protest fata de modificarile…

- Politistii IPJ Bistrita-Nasaud au ridicat, in urma unor 8 perchezitii domiciliare efectuate in comuna Zagra, 3 arme de foc, articole pirotehnice, tigari de contrabanda si peste 400.000 de lei, potrivit unui comunicat IGPR transmis sambata.Persoanele la locuintele carora s-au desfasurat perchezitiile…

- Judecatoria Sectorului 1 sustine ca modificarea codurilor poate produce " un grav dezechilibru intre drepturile procesuale ale suspectului sau inculpatului si drepturile procesuale ale persoanei vatamate, ale martorilor sau ale societatii in general, ingreunand pana la blocare" cercetarea penala.Citeste…

- Punctul de vedere al Asociatiei Studentilor in Drept cu privire la propunerile de modificare si completare a unor legi privind sistemul judiciar, a Codului penal, a Codului de procedura penala, a Legii nr. 176/2010 si a Legii nr. 78/2000 Avand in vedere ultimele initiative legislative de modificare…

- Politistii din Resita au reusit sa puna mana pe un hot la doar cateva minute dupa ce acesta a intrat intr-o locuinta. Oamenii legii au fost anuntati prin serviciul 112 ca un individ a patruns pe o fereastra intr-o locuinta situata la parterul unui bloc de pe Aleea Tusnad. Echipajul aflat in patrulare…

- O femeie de 44 de ani suspectata ca vineri a amenințat o tanara cu un cuțit intr-un autobuz in Ploiești a fost ridicata de la locuința sa situata intr-un sat din Prahova și urmeaza sa fie adusa la Ploiești pentru audieri. Ea este cercetata pentru amenințare și port ilegal de obiecte perosculoase spun…

- Oamenii legii sint in cautarea barbatului din imagini, acesta fiind suspectat de furt, noteaza NOI.md. Barbatul urmeaza a fi identificat si cercetat penal pentru faptul sustragerii unui telefon mobil de model ”iPhone” . Banuitul a profitat de neatentia angajatei magazinului si a sustras telefonul de…

- Au fost clipe de groaza la statia de metrou Dristor. Alina Ciucu, o tanara de 25 de ani, a fost impinsa pe sine de o alta femeie. Tragedia a avut loc la ora 19:54. Agresoarea, Magdalena Serban, a profitat de un moment de neatentie al victimei. Alina se uita pe telefon cand a fost impinsa pe sine.…

- Polițiștii din Breaza au demarat o serie de activitați preventive. Activitațile au debutat ieri cu prevenirea furturilor din locuințe și a inșelaciunilor. Polițiștii din Breaza au demarat o serie de acțiuni preventive. Activitațile au debutat ieri cu informarea cetațenilor in domeniul…

- Proteste fata de modificarile aduse legilor Justitiei. La Cluj oamenii s-au adunat in fața sediului PSD Sute de protestatari manifesteaza in fata Palatului Parlamentului, fata de modificarile aduse legilor justitiei, la manifestatie participand si parlamentari USR. La Cluj, protestatarii s-au…

- Denisa Laban a disparut in Petrila, duminica seara, spre disperarea parinților care au cerut ajutorul Poliției. Fetița de 9 ani a fost lasata singura de bunica ei, in apropiere de casa. Copila a fost data in urmarirea naționala. Polițiștii au fost alertați in noaptea de duminica spre luni, dupa ce Denisa…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au aplicat 226 de sancțiuni contraventionale, au constatat 20 de infractiuni si au intervenit la 36 de evenimente. Potrivit IPJ Alba, in 6 decembrie, politistii din Alba au continuat actiunile, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri ale Ministerului…

- Doi politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Adjud au fost amenintati cu moartea de hoti de lemne. S-a intamplat luni seara, intre Homocea si Ploscuteni, iar oamenii legii au fost nevoiti sa foloseasca armele din dotare pentru a-i calma pe hoți, suparati ca oamenii legii si-au “permis” sa le verifice…

- Politistii efectueaza cercetari dupa ce un barbat in varsta de 52 de ani din localitatea Fratesti, judetul Giurgiu, a fost gasit decedat la locuinta lui, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Giurgiu, Cristian Suta. "La finalul saptamanii trecute, in data de 2 decembrie, politistii…

- Polițiștii sint in cautarea rudelor unei batrine care a fost gasita in strada. Din spusele femeii, ea se numește Pascaluța Ștefana, iar azi dimineața a plecat de acasa și nu știe cum sa se intoarca. Totodata, batrina susține ca are o fiica pe nume Elena. Cei care au recunoscut-o sint indemnați sa sune…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, un barbat acuzat de comiterea unui furt în data de 21 noiembrie.Conform IPJ Cluj, cel în cauza, un barbat de 36 de ani, din Cluj-Napoca, profitând de aglomerația din stația pentru mijloace de transport în comun „Regionala…

- Politistii resiteni au finalizat in aceste zile cercetarile in cazul a doua furturi petrecute la Resita. Oamenii legii au stabilit in urma probelor ridicate de la cele doua spargeri ca autorii sunt minori, iar in unul dintre cazuri hotii aveau 11 si respectiv 12 ani. In acest caz, cei doi minori sunt…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu este vizat în dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani în care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalitații economice au efectuat percheziții, marți dimineața, în mai multe județe, informeaza Agerpres. Surse…

- Omul de afaceri Costel Casuneanu este vizat in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care procurorii PCA Ploiesti si politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat perchezitii, marti dimineata, in mai multe judete. Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES ca omul…

- Omul de afaceri Costel Casuneanu este suspect in acest dosar, el urmand sa fie audiat de procurorii PCA Ploiesti. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, impreuna cu politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova - Serviciul de Investigare…

- Oamenii legii ar incerca sa vada daca individul ar avea o legatura cu uciderea celor trei persoane și care ar putea fi gradul sau de implicare in toata aceasta poveste. Politistii il cauta pe autorul triplului asasinat din satul Apa, din judetul Satu Mare. Anchetatorii au deja un cerc de suspecti.…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Alina Marescu, a declarat, duminica, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca un pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu la un autoturism, iar apoi au constatat ca inauntrul acestuia se afla…

- Zeci de taximetristi au fost amendati de Politia Rutiera Alba Iulia, miercuri, in cadrul unei actiuni organizate in colaborare cu Serviciul de Investigatii a Criminalitatii Economice IPJ Alba. In total, oamenii legii au controlat 84 de autovehicule care efectuau transport de persoane in regim taxi.…