Stiri pe aceeasi tema

- O minora de 14 ani, din localitatea Urecheni, care a plecat de acasa de 11 zile, este cautata de politisti, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul sef adjunct Georgiana Mosu, a declarat, marti, ca minora se numeste Maria…

- O adolescenta de 14 ani care a fugit de acasa la inceputul lunii octombrie este cautata de politistii nemteni. Conform informatiilor oferite de mama copilei, care a semnalat disparitia, adolescenta i-ar fi spus la telefon ca se afla in judetul Cluj si ca nu doreste sa revina acasa. “La data de 14 octombrie,…

- La data de 01.10.2019, in jurul orei 20:15, politistii din cadrul Politiei Orasului Petrila au fost sesizati de catre o femeie din localitate despre faptul ca fiica sa, Micluț Izabela-Maria (foto), in varsta de 13 ani, in data de 01.10.2019, in jurul orei 17:45, a plecat voluntar de la locuinta…

- Polițiștii din Tulcea cauta o fata de 16 ani, care in urma cu cateva zile a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Polițiștii au fost anunțați despre dispariția fetei in cursul zilei de marți și au inceput cautarile, anunța MEDIAFAX.Citește și: Surse Cazul Caracal. Ce se va intampla astazi…

- O fata de 15 ani a sunat la 112 pentru a anunta ca a fost violata de tatal vitreg, insa reactia autoritatilor a fost una stupefianta: victima a fost lasata sa locuieasca sub acelasi acoperis cu agresorul cercetat in libertate.

- O femeie din Dolj a fost rapita de fostul soț, chiar din casa parinților. Barbatul a urcat-o in mașina, cu ajutorul fratelui sau, și a dus-o la el acasa, unde a batut-o. Parinții fetei au anunțat Poliția, care a eliberat-o iar cei doi rapitori au fost reținuți. Fostul soț al tinerei de 21 de ani, din…