Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist care nu a oprit la semnalele regulamentare ale politistilor, fugind si trecand de doua ori pe culoarea rosie a semaforului electric, in noaptea de marti spre miercuri, in municipiul Constanta, a fost oprit in cele din urma in trafic si sanctionat, a informat Inspectoratul de Politie…

- Trei mașini noi, care erau luate de la Mioveni, județul Argeș, și urmau sa ajunga la Inspectoratul de Poliție Mehedinți, s-au facut praf, vineri, la Balș, in județul Olt, dupa ce șoferii care le conduceau au pornit girofarele pentru a nu sta in coloana de autoturisme formata și s-au bușit.Reprezentanții…

- Un barbat de 39 de ani, din comuna Dumitresti, a fost injunghiat, joi seara, de un consatean aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Joi seara, in jurul orei 21,00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Gugesti au fost sesizati de…

- Treizeci și trei de șoferi din județul Botoșani au fost prinși, in ultimele zile, la volan in stare de ebrietate! Polițiștii rutieri au efectuat in perioada 03- 06 iunie 2019 o razie pe drumurile din județ. Scopul raziei a fost combaterea conducerii pe drumurile publice a autovehiculelor de catre persoane…

- Tot ceea ce inseamna activitate de politie judiciara se desfasoara in baza unei legi din anul 2004, cu zece articole care se incadreaza lejer pe o pagina simpla A4. Situatia este semnalata de comisarul Marius Ciotau, presedintele Corpului National al Politistilor (CNP), organizatia Suceava. Pentru ...

- Structurile Ministerului de Interne vor fi dotate cu aparate pentru depistarea consumului de stupefiante si a celui de bauturi alcoolice. Anuntul a fost facut, ieri, la Constanta, de ministrul Carmen Dan, care a precizat ca masura a fost luata pentru combaterea si prevenirea acestor fenomene. Carmen…

- Incepand din aceasta vara, politistii de pe litoral vor avea aparate pentru depistarea consumului de droguri, a declarat, vineri, ministrul de Interne Carmen Dan. aratandu-se ingrijorata de cresterea consumului si traficului de stupefiante. Ea a sustinut ca traficul de droguri ca este "un motiv de ingrijorare".

- In minivacanta de Paste si de 1 Mai, politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Botosani vor fi angrenati zilnic in strada, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si pentru prevenirea producerii oricaror evenimente negative.