Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Ilfov sunt in alerta, dupa ce parinții unei copile de 10 ani au reclamat faptul ca minora a disparut. Fetița este cautata acum de zeci de polițiști. „Poliția orașului Popești Leordeni a fost sesizata in mod direct de catre parinții unei minore de 10 ani, cu privire la faptul…

- O fata din Popesti Leordeni, judetul Ilfov, este cautata, marti, de politisti, criminalisti si jandarmi, dupa ce parintii sai au anuntat ca aceasta a plecat de acasa in jurul orei 11.00 si nu s-a mai intors. La cautari este folosit si un caine de urma.

- Polițiștii din Ilfov sunt in alerta, dupa ce parinții unei copile de 10 ani au reclamat faptul ca minora a disparut. Fetița este cautata acum de zeci de polițiști."Poliția orașului Popești Leordeni a fost sesizata in mod direct de catre parinții unei minore de 10 ani, cu privire la faptul…

- Politistii din Bacau fac cercetari intr-un dosar de tentativa de lipsire de libertate, dupa ce tatal unei fete a sunat la 112 si a spus ca un barbat ar fi vrut sa ii rapeasca fiica de pe strada. Potrivit IPJ Bacau, tatal unei fete a sesizat politistii, marti seara, ca un barbat a abordat-o pe fiica…

- Politistii din Dambovita cauta o fata de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa, de la scoala. Rudele se gandesc la ce este mai rau, mai ales in contextul celor intamplate in Caracal. Persoanele care au informatii ce ar putea ajuta la gasirea ei sunt rugate sa anunte…

- Polițiștii de frontiera din Maramureș au descoperit intr-o curte din localitatea Borșa un autoturism marca BMW, seria 6, in valoare de 40.000 de euro, care figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritațile din Marea Britanie. https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/un-roman-s-a-intors-din-marea-britanie-cu-o-masina-de-40-000-de-euro-dar-acasa-il-astepta-o-surpriza-de-proportii-video-1180677

- Masina era recent achizitionata dintr-o reprezentanta din Iasi. Politistii de la Rutiera l-au testat pe soferul in varsta de 49 de ani, si acesta avea o alcoolemie de 0,94 mg/l alcool pur in aerul expirat, iar pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului. In…