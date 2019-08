Polițiștii din Galați care nu au ajutat o adolescentă plină de sânge decât după insistențele trecătorilor, sunt cercetați disciplinar Doi polițiști din Galați sunt cercetați disciplinar dupa ce au intervenit sa ajute o adolescenta de 14 ani, plina de sange, doar dupa insistențele trecatorilor. Poliția din Galați a anunțat ca "a dispus, inca de ieri (duminica - n.r), declansarea cercetarii disciplinare fata de cei doi politisti, la finalizarea careia vor fi dispuse masurile legale care se impun. Minora care apare in imagini a fost transportata la spital, de un echipaj de salvare, iar in functie de rezultatul verificarilor si a raportului de expertiza medico-legala, se va stabili daca aceasta a fost victima vreunei infractiuni",… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti, un barbat si o femeie, sunt cercetati disciplinar dupa ce, duminica, au intervenit doar la insistentele trecatorilor in cazul unei minore pline de sange, aflata pe strada, imaginile cu ei aparand in spatiul public, a informat, luni, Compartimentul de Relatii Publice al Inspectoratului…

- Astazi, 31 iulie 2019, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 27 de ani, din Pitești, județul Argeș, care este banuit de savarșirea a doua furturi din autoturisme. Se pare ca, in noaptea de 28/29 iulie 2019, in timp ce…

- Un cetațean din Republica Moldova a fost prins, in județul Galați, de polițiștii de frontiera, cu 45 de pietre de chihlimbar, ascunse in mașina. Acestea cantareau 4 kilograme, iar barbatul a spus ca le ducea in Turcia ca sa le vanda, informeaza MEDIAFAX.Socialiștii europeni ii pun condiții…

- Conform sursei citate, Politia municipiului Baia Mare a fost sesizata ca in fata unui local public de pe strada George Cosbuc a avut loc un scandal. La fata locului politistii au identificat doi baimareni, care au sustinut ca au fost agresati de trei tineri necunoscuti, care aveau asupra lor obiecte…

- Duminica, polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale impreuna cu colegii de la Ordine Publica Timiș au primit misiunea de a il aresta pe Marcel Ionel Lepa in varsta de 48 de ani. In timpul misiunii, polițistul Cristian Amarei de 43 de ani și-a pierdut viața. Cum s-a desfașurat misiunea Polițiștii…

- Un roman și-a cumparat din Marea Britanie o mașina BMW seria 6 pe care a platit peste 30.000 de euro, insa nu a apucat sa o conduca deloc in țara. Tanarul de 31 de ani a ramas fara bolidul de lux care i-a fost confiscat in vama Giurgiu. Barbatul transporta pe o platforma, un autoturism marca BMW, in…