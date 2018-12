Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de ieri, 19 decembrie 2018, politistii din Cugir, in timp ce actionau impreuna cu politistii Serviciului de Ordine Publica, din IPJ Alba, in zona „Raul Mare” din Cugir, au oprit, pentru control, doua camioane incarcare cu cate 25 de metri cubi de material lemnos. Conducatorii acestora…

- Politistii din Cugir au depistat doua transporturi ilegale de lemn si au dat amenzi in valoare totala de 10.000 de lei. Avizele de insotire a marfii nu erau completate corespunzator, iar materialul lemnos nu purta marca de transport. Potrivit IPJ Alba, miercuri seara, politistii din Cugir, in timp ce…

- In noaptea de 8 9 decembrie a.c., in intervalul orar 22:00 06:00, politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica au desfasurat o actiune pe raza intregului judet Constanta, pe linia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, informeaza IPJ Constanta. Cu aceasta ocazie, politistii…

- Politistii gorjenii au efectuat luni mai multe razii la depozitele de material lemnos de pe raza comunei Musetesti. Astfel, politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu lucratori din cadrul, Garzii Forestiere Ramnicu Valcea, Direcției Silvice, Garzii de Mediu, ...

- In noaptea de 24 25 noiembrie a.c., in intervalul orar 22.00 06.00, politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica si cei ai Sectiei 8 Rurala Baneasa au desfasurat o actiune, in localitatea Ostrov, judetul Constanta, pe linia combaterii faptelor cu violenta, infractiunilor privind siguranta circulatiei…

- Cu ocazia actiunii, politistii specializati in combaterea delictelor silvice din cadrul Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu politisti din Cugir si specialisti ai Garzii Forestiere Cluj, au efectuat un control la un depozit de material lemnos apartinand unei societati comerciale din judetul Suceava.…

- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite, in Cugir. Au fost aplicate 42 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 29.000 lei, au fost retinute doua persoane banuite de comiterea de infractiuni, iar in urma unui control la depozitul unei societati comerciale, a fost confiscata, valoric,…

- In cadrul actiunilor organizate ieri pe raza judetului, pentru prevenirea si combaterea transportului ilegal de material lemnos, politistii au identificat trei conducatori auto care transportau material lemnos fara a avea avize de insotire sau documente de provenienta. Conducatorii auto identificati…