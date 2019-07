Polițiștii din Brașov au emis trei ordine de protecție provizorii într-o singură zi Polițiștii brașoveni au fost solicitați sa intervina, la finalul saptamanii trecute, la mai multe cazuri de violența in familie. In tot județul au existat trei situații in care s-a impus emiterea unor ordine de protecție provizorii. La data de 28 iulie a.c., polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Feldioara au emis ordin de protecție provizoriu fața de un barbat, in varsta de 43 ani, din localitatea Dumbravița, jud. Brașov. Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca la data de 28 iulie a.c., in jurul orelor 19.00, in timp ce se aflau la domiciliul comun, pe fondul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

