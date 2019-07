Ieri, 2 iulie 2019, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj l–au identificat și reținut, pe raza municipiului Blaj, pe un barbat de 55 de ani, din Cluj-Napoca, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Oradea. Barbatul a fost condamnat, la data de 4 iunie 2019, la o pedeapsa privativa de libertate de 10 luni inchisoare, pentru inșelaciune și se sustragea executarii pedepsei, fiind dat in urmarire la nivel național. Condamnatul a fost depus in Penitenciarul Aiud, in vederea executarii pedepsei. Acest articol a fost…