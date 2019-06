Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Investigarea Criminalitatii Economice sector 3 au efectuat, marti, o perchezitie la sediul unei clinici medicale private, de unde au fost ridicate peste 1.000 de documente privind eliberarea de fise medicale pentru obtinere/preschimbare permis auto, pentru siguranta transportului si…

- Mohamed Yusuf Ibrahim a fost arestat duminica dupa atacurile asupra a trei biserici si trei hoteluri. Fiii sai Imsath Ahmed Ibrahim si Ilham Ahmed Ibrahim s-au aruncat in aer la hotelul Cinnamon Grand. Illham Ahmed fusese anterior arestat si apoi eliberat. Purtatorul de cuvant al guvernului, Sudarshana…

- Cinci cetateni straini au fost desoperiți ascunsi sub podeaua unui autocar, condus de doi șoferi turci, de catre polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu. Migrantii au declarat ca s-au urcat in autocar cu ajutorul celor doi cetateni turci, soferii autocarului,…

- La sediul Poliției municipiului Hunedoara s-a prezentat o hunedoreanca in varsta de 76 de ani, care a reclamat faptul ca, la data de 17.04.2019, in timp ce se afla in fața sediului unei unitati bancare din municipiul Hunedoara, avand intenția de a cumpara 1.000 de euro, a fost abordata de un barbat…

- Polițiștii spanioli au evacuat 25 de fotbaliști ai unei echipe din Anglia dintr-un avion care a aterizat pe aeroportul din Alicante. Ofițerii de la Garda Civila au fost chemați sa intervina, dupa ce sportivii care consumasera alcool au provocat distrugeri la bord.

In perioada 30.03 – 31.03. a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii, in colaborare cu politistii Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii, au desfasurat actiuni de impunere a...