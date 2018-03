Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Coarna a declarat joi, la Constanta, ca este convins ca lucrurile in cazul de la Vaslui vor fi asezate "intr-o logica judiciara corecta, iar raspunderea penala va fi raportata la probe". "Acel participant la trafic nu era pentru prima oara cand conducea fara permis. Nu a raspuns somatiilor…

- Un adolescent din Hunedoara, ingrijit intr-un centru de plasament, a disparut de acasa, in noaptea de miercuri spre joi. Baiatul de 15 ani, din comuna Totești, este cautat de polițiști, care au descoperit in casa familiei, care-l luase in plasament, un bilet de adio. Poliția a fost alertata de asistentul…

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutand cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, in 20, 22, 27 si 29 martie, iar in luna aprilie va fi organizat un miting cu peste 20.000 de...

- Aproximativ o suta de membri ai Federatiei Sindicatelor Nationale a Politistilor si Personalului Contractual (FSNPPC) si ai Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) protesteaza, luni, in fata Guvernului.

- 'In situatia privind perchezitia din Bucuresti, sectorul 4, s-au finalizat verificarile. Ele au evidentiat o superficialitate in activitatea de documentare, precum si verificare a informatiilor obtinute inainte de declansarea misiunii. Responsabilitatea pentru neajunsurile identificate revine atat…

- 100 de lideri de sindicat din penitenciare merg la Guvern pe 12 martie, ora 12 Luni, 12 martie 2018, incepand cu ora 12, peste 100 de lideri de sindicat din penitenciare se vor afla la sediul Guvernului pentru a discuta cu prim-ministrul Vasilica-Viorica Dancila despre problemele din penitenciare, dar…

- Cerșetorii din București apeleaza la tot felul de cai ca sa-i determine pe trecatori sa le dea bani. Unele la care nici nu ne-am fi gandit. Una dintre metode se numește “papușa” și nu le este straina polițiștilor, care nu o data i-au prins cu “papușa” in fapt. Cum acționeaza cerșetorii care folosesc…

- Autor: Adrian SEVERIN Cu exceptia persoanelor care tin de domeniul patologicului (deopotriva mental si comportamental), precum Monica Macovei, in Romania nu exista nimeni care sa afirme cu subiect si predicat ca legatura dintre Schengen si MCV este corecta. Nici macar Comisia Europeana nu sustine aceasta.…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Constanța, va picheta sediul Poliției Județene in semn de protest fața de lipsa transparenței decizionale, urmand ca sindicaliștii din poliție sa participe apoi la mitingul de amploare de la București.

- Politistii se pregatesc ca in ultimele doua saptamani din martie sa protesteze, lista lor de nemultumiri fiind lunga, dar principala revendicare este legata de salarii. Politistii sustin ca, in urma noii Legi a Salarizarii, ei nu au primit niciun ban si cer sa li se aplice salariul de baza…

- F. T. Peste 100 de lideri de sindicat din sistemul penitenciar – inclusiv de la Ploiești și Targșor – intenționeaza sa mearga luni, 12 martie, la București, pentru a protesta, la ora 12 , in fața Guvernului, solicitandu-i prim-ministrului Viorica Dancila soluționarea problemelor cu care se confrunta.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010. Astfel, odata cu intrarea in vigoare a legii, politistii locali vor avea atributii in plus. Ordonanta de urgenta adoptata…

- Luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale.

- In aceasta dimineata, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii in municipiul București la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. Potrivit…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru, informeaza Romania TV.Am avut o intalnire…

- Inventivitatea hoților nu are margini. Ca sa poata fura in voie fara teama de a fi recunoscuți și filmați de vreo camera de supraveghere, trei tineri din Buzau au apelat la o metoda inedita, nemainintalnita pana acum ca metoda de furt in regiune. Indivizii s-au deghizat, acoperindu-și fețele cu cagule…

- Procurori ai Serviciului Teritorial Pitesti al DIICOT si politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate au efectuat, marti, cinci perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu, in cadrul unei actiuni ce a vizat destructurarea unui grup infractional organizat…

- Antrenorul Cristian Dodean se va baza pe: Andreea Fistyulof, Bianca Crișan, Alexandra Schreiber și sarboaicele Aneta Maksuty și Ivana Vejnovic. Adversarele formației aradene sunt: ACS Dumbravița (campioana en-titre), Politehnica Iași, Politehnica Cluj-Napoca, Farul Constanța, Romgaz Mediaș, CS Pristavu…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Giurgiu au destructurat o grupare infractionala specializata in distribuirea tigarilor de contrabanda cu ramificatii in judetele Suceava, Buzau si in municipiul Bucuresti, se arata intr-un comunicat de presa…

- Scene șocante in București și in localitatea Pantelimon: Poliția a urmarit mai mulți kilometri un șofer care nu a oprit la semnele agentilor. Fugit din Capitala, barbatul a intrat cu mașina in Pantelimon și a lovit mai multe autoturisme, ranind grav o persoana.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…

- Crima in Buzau comisa de un barbat drogat. Polițiștii sunt in alerta, dupa ce un barbat a fost ucis, iar soția sa a fost grav ranita, dupa ce au fost injunghiați de nepotul lor. Tanarul de 23 de ani, care ar fi consumat etnobotanice, și-a atacat unchiul și matușa cu un cuțit și apoi a fugit. Agresorul…

- DN6, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din tara, pleaca din Bucuresti, trece prin Alexandria, Craiova, Timisoara si ajunge la granita cu Ungaria. Cei aproape 640 de kilometri ai sai au fost presarati anul trecut cu accidente in care 87 de oameni au murit. Unul dintre punctele nevralgice este la…

- Federatia Romana de Ciclism a primit in 2018 unul dintre cele mai mari bugete din ultimii ani de la Ministerul Tineretului si Sportului, suma de 2.615.000 de lei, anunta pe site-ul sau oficial forul national, care va organiza in acest an si Turul Romaniei, in anul Centenarului Marii Uniri. FRC precizeaza…

- Politistii din Buzau au destructurat o retea de traficanti de etnobotanice care actionau in Buzau si Galati, cinci persoane fiind arestate preventiv in aceasta dupa-amiaza, o a sasea persoana, o tanara, fiind plasata in arest la domiciliu, alte 4 persoane fiind sub control judiciar, iar alte sase…

- Politistii din Alba Iulia fac verificari dupa ce in presa locala si pe retelele de socializare a aparut un filmulet cu o bataie intre doua fete care se presupune ca ar fi eleve la un liceu din municipiu, intregul incident avand loc in public, intr-un parc de joaca. Filmuletul a fost inregistrat cu…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de perchezitii efectuate in judetele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. Trei persoane au fost aduse la audieri.

- Politistii din Calarasi au retinut 9 persoane si au ridicat 160 de kilograme de tutun maruntit, in urma a 18 perchezitii efectuate ieri, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti.

- Doua persoane au fost puse sub control judiciar si alte 20 au fost duse la audieri, in urma perchezitiilor care au avut loc in perioada 11-17 ianuarie pe raza judetului Bistrita-Nasaud, dar si in alte trei judete, precum si in Capitala, intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste doua…

- Politistii din Olt fac, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in 6 judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. Administratorul unei firme din judetul Olt este banuit ca ar fi inregistrat achizitii fictive,…

- Trei oameni au fost atacați de caini in Iași. Un barbat, in varsta de 47 de ani, a ajuns de urgența cu ambulanța la spital, dupa ce a fost mușcat de zona genitala. Doi caini din rasa boxer, folosiți pentru paza, au scapat dintr-o gospodarie din Iași și au atacat ințial o adolescenta de 15 ani care locuiește…

- Polițiștii din București au anunțat ca l-au prins pe pedofilul care a a abuzat doi copii intr-un bloc din Drumul Taberei. Culmea, polițiștii trimiteau poze cu… colegul lor de la Brigada Rutiera, cerand oamenilor sa-l recunoasca pe ticalos. Poliția are program de recunoaștere faciala a persoanelor și…

- Politistii din Bucuresti sunt in alerta. Il cauta si acum pe barbatul care aseara a injunghiat in spate un tanar, in zona statiei de metrou Politehnica. Victima, in varsta de 26 de ani, a fost operata de urgenta, iar atacatorul sau va fi acuzat de tentativa de omor.

- Polițiștii rutieri i-au luat la bani marunți pe șoferii de taxi și nu puține au fost neregulile constatate. Sancțiuni s-au dat și pentru lipsa centurii de siguranța sau lipsa contractului de la dispecerat. Zeci de taximetriști au fost luați la control in municipiul Buzau, in mai toate stațiile de taxiuri.…

- Oamenii legii au facut procese verbale in care au scris ca șoferii foloseau astfel de aplicații. Taximetriștii au fost sfatuiți sa nu mai lucreze cu Clever Taxi și Star Taxi, ci sa utilizeze doar aplicațiile dispeceratelor. Polițiștii nu au aplicat nicio amenda in acest sens. Subiectul este amplu…

- Politistii rutieri le recomanda soferilor care se intorc din minivacanta de Craciun de la munte spre Capitala sa aleaga DN1A, pentru a evita aglomeratia creata pe Valea Prahovei, unde marti dupa-amiaza se circula bara la bara, scrie News.ro . Potrivit politistilor, pe DN1, intre Frasinet si Comarnic,…

- Politistii au dat peste 120 de amenzi taximtristilor din aeroporturile din Bucuresti, Cluj, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi, in doar doua ore. De asemenea, un permis a fost retinut si 11 certificate de inmatriculare au fost retrase.

- Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat de un barbat chiar in scara blocului. Incidentul a avut loc in sectorul 6 al Capitalei iar potrivit polițiștilor, atacatorul, un barbat de 44 de ani, a fost reținut. Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat in scara blocului,…

- Mii de taximetristi au blocat centrul capitalei. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) anunța reluarea protestelor anunțate in București, miercuri, de la ora 9,30 pentru a cere modificarile legislative promise de ministrul Transporturilor, Felix Stroe. La…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au anunțat, miercuri, ca au luat act de protestul pe care Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual il organizeaza in Bucuresti și iși exprima disponibilitatea la dialog. “In situația in care reprezentanții sindicali…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

