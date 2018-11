Polițiștii de la sate ar putea fi ajutați de voluntari. Cum privesc sătenii acest lucru Polițiștii de la sate ar putea fi ajutați de voluntari, in zonele unde exista deficit de personal din partea Ministerului Afacerilor Interne. Un proiect de lege depus de UDMR la Senat prevede asta, dar primarii unor localitați din vestul țarii sunt sceptici asupra modului in care legea ar putea fi aplicata, daca este adoptata. I oamenii, dar și edilii, spun ca nu sunt pregatiți sa se lupte cu infractorii, in timp ce oamenii certași cu legea nu-i ingrijoreaza pe unii din locuitorii de la sat. Mai exact, locuitorii unei comune din Timis, cred ca cel mai mare pericol pe care l-ar avea de infruntat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

