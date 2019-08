Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Republica Moldova a incercat sa intre ilegal in Romania pentru a munci, el fiind prins pe teritoriul Romaniei de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora, informeaza reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi. Potrivit sursei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravița, județul Caraș-Severin, au depistat trei cetateni din Kosovo care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. „In data de 17.08.2019, in jurul orei 00.10, politistii de frontiera din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat in Punctul de trecere frontiera Siret si la "frontiera verde" aproximativ 55.000 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare totala de aproximativ 636.500…

- La data de 8 iulie curent, in jurul orei 15:00, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Frasinești a parvenit un apel din partea unui localnic, precum ca in localitate a fost observat un barbat necunoscut cu o geanta in spate, fapt ce a dat de banuit. Acesta se deplasa cu o bicicleta dinspre satul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, doi cetateni Ucraina si Bulgaria care au incercat sa intre ilegal in Romania din Bulgaria, pe jos, pe la frontiera "verde". Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Garda de Coasta, cele doua…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Svinita au depistat noua cetateni din Turcia, care au incercat sa intre ilegal in Romania, dupa ce au traversat fluviul Dunarea cu barca, cu scopul de a ajunge in Germania.

- Politistii de imigrari din Alba, in urma unei actiuni in cooperare, au depistat 10 barbati, din Republica Moldova, care desfasurau activitati lucrative fara aviz de angajare. Pe numele a 9 dintre acestia au fost emise decizii de retunare sub escorta si dispusa masura nepermiterii intrarii in Romania…