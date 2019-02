Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera de la Sighetu Marmației au facut uz de arma pentru a opri mai multe persoane care transportau in spate, in timpul nopții de sambata spre duminica, colete voluminoase, in care au fost descoperite mii de pachete cu țigari, informeaza mediafax. Potrivit unui comunicat…

- Noaptea trecuta, polițiștii de frontiera de la Sectorul Brodina au capturat mai multe colete in care se aflau 13.500 de pachete de țigari. Coletele cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 158.000 de lei, au fost descoperite abandonate in apropierea graniței, la Straja. Polițiștii de frontiera…

- Un echipaj al politiei de frontiera din Sarasau a observat mai multe persoane care se deplasau de la frontiera de stat catre interiorul tarii, incarcand intr-un autoturism care stationa colete voluminoase. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Imediat, s-a procedat la somarea prin…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 4.850 pachete cu țigari ascunse intr-un spațiu special amenajat in bordul unui autoturism, dar și la frontiera ,,verde”. Ieri, 05 ianuarie a.c., in jurul orei 08.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera din Suceava au capturat, in noaptea de sambata spre duminica, 20 de colete cu 16.000 de pachete de țigari de contrabanda, aduse din Ucraina. Valoarea „capturii” este de 187.200 lei. Coletele au fost abandonate de un grup de barbați surprinși pe frontiera, in zona localitații Straja.…

- In aceasta dimineata a.c., la nivelul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava s a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate.Potrivit Politiei de Frontiera, in jurul orei 02.15, politistii de frontiera au observat pe raza localitatii de…

- Politistii de frontiera suceveni au capturat, duminica dimineata, 20 de colete cu 16.000 de pachete de tigari de contrabanda, de provenienta ucraineana, in valoare de 187.200 lei, abandonate de un grup de barbati surprinsi pe frontiera, in zona localitatii Straja, acestia dispersandu-se dupa ce au…

- Politistii din Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, sectorul Sarasau au depistat si predat autoritatilor de frontiera din Ucraina, doi adolescenti cetateni din Bangladesh, care intentionau sa ajunga in Spatiul Schengen, informeaza un comunicat de presa al institutiei,…