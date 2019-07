Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratori ai I.P.J. Constanta si I.J.J. Constanta, au descoperit, ascunsi sub un autocar, trei cetateni din Algeria, Palestina si Maroc, fara documente de calatorie, care intentionau sa ajunga in state din vestul Europei.Persoanele in…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in cutii de carton, in compartimentul marfa al unei autoutilitare conduse de un cetatean roman, paisprezece cetateni din Irak care incercau sa iasa ilegal din Romania. In data de 27.05.2019,…

- Polițiștii de frontiera din Borș au prins, joi, 23 mai, 17 cetațeni straini care incercau sa iasa ilegal din Romania, ascunși intr-o camioneta condusa de un leton. Potrivit Politiei de Frontiera, joi dimineata, in jurul orei 6.30, la Punctul de Trecere al Frontierei Bors, judetul Bihor, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul unei autoutilitare condusa de un cetatean din Letonia, zece cetateni din Irak si doi cetateni din Siria, care incercau sa iasa ilegal din Romania. In data de 14.05.2019,…

- Politistii de frontiera din Brodina, judetul Suceava, au depistat si retinut doi cetateni din Guineea Franceza si Gambia, care au incercat sa intre ilegal in Romania, din Ucraina. Cei in cauza urmeaza sa fie preluati de autoritatile ucrainene in baza acordului de readmisie, pentru continuarea cercetarilor.…

- Romanii se inghesuie sa plece in vacanta in Bulgaria, dar pentru ca nu isi achizitioneaza vignetele de drum din timp, apare aglomeratia in punctele de trecere a frontierei. Politistii de frontiera recomanda si insista pe achizitionarea acestora online, pentru a se evita ambuteiajele. In 24 de ore, din…

- Poliția de frontiera din Bulgaria a confiscat o cantitate de apoximativ 1.500 de kilograme de canabis, ascunsa in interiorul unui camion care incerca sa treaca granița din Serbia, a declarat Georgi Kostov, șeful poliției de frontiera, relateaza Euronews, potrivit mediafax. Autoritațile au…

- Liderului UDMR Kelemen Hunor i-a fost interzis accesul in Ucraina, sambata dimineața, porivit unui mesaj al președintelui Uniunii postat pe pagina sa de facebook, publicat de siteul Romania24.ro. Hunor intenționa sa participe la un eveniment din localitatea ucraineana Ujhorod, unde comunitatea maghiara…