Poliţiştii de frontieră au descoperit bunuri contrafăcute în valoare de peste 80.000 Bunuri contrafacute in valoare de peste 80.000 de lei au fost confiscate in Portul Constanța Sud Agigea. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de punere in circulație de marfuri contrafacute pe numele unui cetațean roman, intr-un container sosit din China. In luna mai, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanța Sud au efectuat, in baza analizei de risc, controlul amanunțit la un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit intr-un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, bunuri nedeclarate cu o valoare totala de peste 42.000 lei.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit din China, a unor bunuri in valoare…

- Conform sursei citate, in luna aprilie, politistii Garzii de Coasta impreuna cu inspectorii Biroului Vamal Constanta Sud au identificat in urma controlului amanuntit efectuat asupra unui container sosit din China, pentru o societate comerciala din Pitesti, 2.880 bucati jocuri educative, susceptibile…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de punere in circulatie de marfuri contrafacute si folosirea de acte nereale, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de punere in circulatie de marfuri contrafacute si folosirea de acte nereale, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr-un container sosit…

- Politistii constanteni au ridicat sute de jucarii, bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 55.000 de lei, dintr un container sosit din China in Portul Constanta Sud Agigea. La data de 11 aprilie a.c., politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu specialisti…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr-un container sosit din China, a unor bunuri in valoare…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit din China, a unor bunuri in valoare…