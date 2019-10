Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice au luat amploare in ultimii ani favorizand aparitia in tara noastra a unor boli infectioase specifice altor zone de pe glob. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica informeaza ca, pe langa tantarii…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Carastelec in timp ce se aflau in serviciul de patrulare pe raza comunei au prins in flagrant doua persoane, o tanara de 24 de ani și un barbat de 30 de ani, ambii din comuna Carastelec. Cei in cauza transportau cu caruța cantitatea de 300 kg de porumb. Din…

- In perioada septembrie – octombrie 2019, politistii de prevenire din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava, impreuna cu politistii de ordine publica si cei din cadrul sectiilor si posturilor rurale de politie desfasoara mai multe activitati de informare a cetatenilor cu privire la masurile…

- Ieri, 29 august 2019, in jurul orei 12.00, polițiștii Postului de Politie Bucerdea Granoasa, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Postului de Politie Craciunelu de Jos, l-au depistat pe un tanar de 25 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fara…

- La data de 22 august, politistii Postului de Politie Transport Feroviar Teius din cadrul Serviciului Judetean Politie Transporturi Alba au verificat o garnitura de tren, sosita in statia CFR Teius, care transporta, in 40 de vagoane, material lemnos. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- albaiuliainfo.ro | albaiulieni | stiri, informatii si evenimente Alba Iulia | Alba Barbat de 44 de ani din Ighiu cercetat de polițiști dupa ce și-ar fi batut propria mama In dupa amiaza zilei de ieri, 7 august 2019, polițiștii Postului de Poliție Ighiu au fost sesizați de o femeie de 64 de ani, din…

- Structura de prevenire a criminalitatii si politistii de la Postul de Politie Ocnita, impreuna cu specialisti de la Institutul de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii, au organizat o activitate informativ-pre-ventiva, la Scoala Gimnaziala Ocnita, in cadrul proiectului „Fiecare copil merita o poveste”.…