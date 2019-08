Politistii constanteni au intocmit dosar penal pentru jocuri clandestine Prins in flagrant delict cu ,,alba neagra" in statiunea Costinesti Politia statiunii Costinesti a identificat ieri, 15 august, un barbat, de 28 de ani, din Bucuresti, banuit de comiterea infractiunii de organizare de jocuri clandestine, ale caror rezultate pot fi influentate prin dexteritatea manuitorului. Barbatul in cauza a fost depistat in flagrant delict de politisti in timp ce organiza un joc de noroc, denumit ,,alba neagra", in zona falezei din statiunea Costinesti.In cauza a fos ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

