- Reprezentantii Politiei municipale Husi au fost solicitati sa intervina la o intalnire a Biroului permanent Judetean al PNL, dupa ce doi primari aflati in conflict cu conducerea formatiunii politice au intrat in sediul partidului si nu au vrut sa paraseasca sedinta cand le-a fost cerut acest lucru.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un barbat din județul Vaslui, condamnat la inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt. Miercuri, 08 august a.c., in jurul orei 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- O femeie in varsta de 47 de ani, din satul Berezeni, judetul Vaslui, este in stare grava, la Spitalul din Husi, cu arsuri pe aproape 80 la suta din suprafata corpului dupa ce si-a dat foc in urma unui conflict cu sotul. Victima va fi dusa la Spitalul de Arsi, din Bucuresti, cu o ambulanta SMURD.

- La data de 27 iulie a.c., in jurul orei 01:50, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie au identificat un barbat, in varsta de 26 de ani, din judetul Vaslui, banuit de comiterea faptei. Astfel, barbatul in cauza a fost depistat de politistii constanteni pe bulevardul I.C. Bratianu, din municipiu, avand…

- Polițiștii au stabilit ca un barbat de 34 de ani a vrut sa intre la frizer peste celelalte programari. Pentru ca a fost refuzat, s-a intors cu tatal sau si cu alti doi prieteni. Acestia au provocat un scandal monstru: au rupt mai multe șipci dintr-un gard și au sarit la bataie la alti patru tineri…

- Grav accident produs, vineri dupa-amiaza, pe DN 2 E 85, in județul Buzau, in care au fost ranite cinci persoane. In același timp, un alt accident cu urmari grave s-a produs pe DN 1 B, tot in județul Buzau, insa cel mai grav dintre accidente s-a produs pe DN 2 E 85. O șoferița de 23 de ani care circula…

- MARE TAMBALAU… Un veritabil cutremur politic ameninta sa distruga din temelii organizatia judeteana PNL. Astazi, conform unor surse din interior, la Husi, ar urma sa fie convocat un Birou Politic Judetean, in care sa se discute despre excluderea din partid a doi dintre cei mai vechi membri, Mioara Idriceanu…