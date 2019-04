Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 18 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice impreuna cu specialiști din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bacau au acționat pe raza judetului, pentru prevenirea si combaterea faptelor ilicite din domeniul comerțului și a prestarilor…

- Politisti din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Buhoci au actionat de raza comunelor Gioseni si Horgesti. Pe luciul de apa al lacului de acumulare Racaciuni, de pe raul Siret, au fost identificate 9 plase pentru pescuit, de tip monofilament si 2 barci confectionate artizanal. Polițiștii au intocmit dosar…

- In urma activitatilor desfasurate de politistii bacauani, la data de 26 februarie a.c., au fost confiscati peste 30 m.c. material lemnos, in valoare de 10.500 de lei. Polițiștii din Moinesti au depistat, ieri, 26 februarie a.c., o semiremorca incarcata cu 22,75 m.c. busteni. In urma verificarilor efectuate,…

- In perioada 15-17 februarie a.c., politistii onesteni au actionat in scopul diminuarii riscului rutier si a fenomenului infractional, in mediul urban si rural cu efective din cadrul formatiunilor de ordine publica, politie rutiera, investigatii criminale si economic. Politistii, impreuna cu 3 reprezentanti…

- Istoria se poate citi in carțile de istorie, dar la fel de bine și intr-un pahar cu vin. Licitația Artmark de la Palatul Cesianu-Racovita Bucuresti, din 5 februarie, aduce pe “mesele” colecționarilor vinuri istorice cu povești lasate la “invechit”. Produs in 1918, Chateau Haut-Brion, celebru Pessac-Leognan…

- Singura ambasadoare a Moldovei in Liga a II-a, Aerostar Bacau se pregatește sa puna punct stagiului de pregatire centralizata de la Izvorani. „Aviatorii” vor incheia cantonamentul cu primul joc de verificare din aceasta iarna. Astfel, azi, de la ora 12.00, bacauanii vor intalni, la Izvorani, vice-lidera…

- La o manifestare etnografica din comuna Ghimeș-Faget am cunoscut-o pe inginera Crina Biro-Balan. Venise acolo cu o mare varietate de exponate despre care la prima vedere am crezut ca sunt mici figurine impletite din lana colorata cum se fac de Marțișor, de Paști sau chiar de Craciun. Erau, de fapt,…

- Membrii Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS) s-au intalnit luni, de la ora 10, pentru a analiza cauzele care au dus la blocarea serviciilor și identificarea masurilor care pot rezolva aceasta criza. „Exista o abordare graduala care va urmari deblocarea…